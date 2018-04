​El ministre i el dia de la marmota

🗣️ Méndez de Vigo: "Hi ha un comité d'experts de les Nacions Unides que ha donat un termini de sis mesos a l'estat espanyol per a que expliqui quina és la situació de Jordi Sànchez. I així ho farem." #LaNitA8tv pic.twitter.com/6FkAQPM1CO — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 16 d’abril de 2018

🗣️ @rogertorrent: "Abans d'anar a eleccions hi haurà un acord políticper desencallar la situació. La fórmula no em correspon a mi plantejar-la." #LaNitA8tv pic.twitter.com/CdZTymCqHz — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 16 d’abril de 2018

🗣️ @JoseMontillaA: "Al 155 hi vam arribar perquè hi va haver un president que no va convocar eleccions." #LaNitA8tv pic.twitter.com/JeGvs3KBvR — La Nit A 8tv (@LaNitA8tv) 16 d’abril de 2018

Tampoc els entrevistats que només et parlen d’allò que els interessa a ells i no del que interessa a la resta de persones per qui treballen. És obvi que estava parlant dels entrevistats estrella dels nostres dies: els polítics. Ahir al vespre va començar La nit a 8TV , el nou programa informatiu de l’emissora privada i Rovira n’és el director i presentador.En la seva estrena el periodista va fer ni més ni menys que tres entrevistes polítiques. Déu n'hi do! Els protagonistes van ser Roger Torrent, Íñigo Méndez de Vigo i José Montilla. Tres bones entrevistes des del punt de vista periodístic perquè les preguntes eren bones, precises, educades i alhora implacables, ben documentades i exhaustives. Tres males entrevistes des del punt de vista de les respostes. Previsibles, repetitives, sense capacitat per a l’autocrítica més enllà de quatre vaguetats quasi imperceptibles. No és que Rovira no fes esforços, és que els tres senyors responien amb el pilot automàtic.Les converses amb Torrent i Méndez de Vigo eren a distància, amb tot el que això comporta a nivell de proximitat, capacitat de connexió, feeling i allunyament entre els tres vèrtexs de l’entrevista: periodista, entrevistat i receptors. Torrent responia amb evasives i giragonses argumentals, allò que tan poc li agrada a Rovira. Méndez de Vigo anava tant de sobrat i prepotent que costava no canviar de canal. Se sentia protegit per la distància.L’expresident de la Generalitat és discret, li costa mullar-se i donar titulars. Ahir el més destacat que va dir va ser la justificació del 155 perquè el president de la Generalitat no va convocar eleccions quan havia de fer-ho. No crec que li agradés gaire això al seu exvicepresident, Carod-Rovira, que era al plató en qualitat de tertulià. Me’l vaig imaginar arronsant el bigoti d’aquella manera seva tan característica.Li agrada el cara a cara, sap rebatre com pocs i clava unes rèpliques dialèctiques que et deixa estabornit. Ahir ho va fer amb Concepció Veray, política del PP, en un parell d’ocasions. No sé si funciona gaire l’invent de demanar a polítics en actiu que facin de tertulians de l’actualitat. Grinyola bastant. També hi eren Josep Maria Martí, veterà cronista parlamentari de qui sempre ve de gust escoltar precises notes de context i anàlisis amb mirada sorneguera, i Xavier Horcajo, potser la presència més sorprenent de totes. Com sorprenent va ser la seva contenció expressiva i capacitat per a dialogar amb la resta. Estàvem acostumats a veure’l al capdavant d’aquells inenarrables gatos al agua d’Intereconomia, on el periodisme brillava per la seva absència i on la intel·ligència era vilipendiada, escopida, vexada.Al Tot es mou, programa de tarda de TV3, hi va cada dia i al Preguntes freqüents de dissabte també. Segur que li va fer molta il·lusió tornar a 8TV, on tants anys hi va anar cada tarda amb Josep Cuní. Un bonic detall per al primer dia de programa.Va al·ludir al dia de la marmota com a imatge eloqüent del moment en què vivim. Suposo que devia pensar que era ocorrent i simpàtic. És el que passa quan vius en un altre galàxia i t’importa tot un autèntic rave.

