​La trista coincidència per a Junqueras i Forn

Avui,17 d'abril, és un dia important pel @quimforn i per mi. La seva filla Beta fa 20 anys i la meva, la Joana, en fa 3.

Nosaltres no podrem bufar les espelmes amb elles però segur que ho faran amb bons amics. No hi ha dia que no pensem en vosaltres. Us estimem! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 17 d’abril de 2018

Avui,17 d'abril, és un dia important per Oriol @junqueras i per a mi. La seva filla Joana fa 3 anys i la meva, la Beta, en fa 20.

Nosaltres no podrem bufar les espelmes amb elles, però segur que ho faran amb la família i amics. No hi ha dia que no pensem en vosaltres. Us estimem! — Joaquim Forn (@quimforn) 17 d’abril de 2018

Dia trist per a Oriol Junqueras i Joaquim Forn, empresonats els dos a Estremera. Les seves filles compleixen anys: la de Junqueras, la Joana, en fa tres, i la de Forn, la Beta, vint.Tots dos han volgut recordar la data d'una manera molt especial. Han publicat el mateix tuit, recordant l'aniversari i canviant només els noms.Ho acompanyen amb el text: “Nosaltres no podrem bufar les espelmes amb elles però segur que ho faran amb bons amics. No hi ha dia que no pensem en vosaltres. Us estimem!”.

