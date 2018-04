Cifuentes renuncia al polèmic màster però no dimiteix

Cristina Cifuentes dona explicacions al ple de la Comunitat de Madrid. Foto: PP Madrid

🔴 @ccifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector. https://t.co/ssmp3T8NFX — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 17 d’abril de 2018

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al seu màster en dret que va obtenir a la Universitat Rei Joan Carles. Ho ha fet en una carta al rector, Javier Ramos, on demana disculpes però en cap cas dimiteix.Cifuentes insisteix, però, que no ha comès cap il·legalitat i que va complir amb tots els requisits que li va demanar la universitat i tot el que li exigia la llei en el màster en dret autonòmic que va cursar el 2011-2012. En cap moment parla de la seva hipotètica dimissió."Estic en possessió del corresponent títol oficial, així com de tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries", ha recordat la presidenta de la Comunitat de Madrid. "Tots i cadascun d'aquests documents estan expedits per les autoritats acadèmiques competents i acrediten dues coses: en primer lloc, que jo no he comès cap il·legalitat; i en segon lloc, que he complert els requisits que la Universitat em va posar per aconseguir aquest títol", ha afirmat Cifuentes a la carta.La setmana passada, el mateix rector va avançar que s'havien trobat "irregularitats" en el títol i va advertir que en el cas que una sentència declarés que hi havia hagut alguna falsedat documental procediria a retirar-lo. Cifuentes ja va respondre que es tractava d'unes irregularitats "alienes" a ella.Alguns dirigents d'altres partits, com Felipe Gonzàlez, s'han afanyat a demanar la dimissió de Cifuentes. El govern espanyol, en canvi, considera que ha actuat amb molta "responsabilitat", segons ha dit el ministre Iñigo de la Serna.

