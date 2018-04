La justícia espanyola no aconsegueix trobar proves concloents de malversació, segons el «Frankfurter»

Una urna del referèndum de l'1-O Foto: Jaume Ventura

La justícia espanyola no és capaç d'aportar a l'alemanya proves del delicte de malversació pel qual està imputat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a través del qual vol aconseguir-ne la seva extradició. Així ho explica l'edició digital del prestigiós diari germànic Frankfurter Allgemeine Zeitung , que apunta que la justícia alemanya té entre mans un document que assegura que el president català i el seu govern van gastar-se 1,6 milions d'euros en la celebració del referèndum."Els investigadors espanyols no van aconseguir trobar els envasos de plàstic pel referèndum d'independència català de l'1-O, com tampoc una factura de 10.000 caixes transparents fabricades a la Xina", assevera el diari.El Frankfurter exposa que malgrat que Espanya ja ha enviat proves en dues ocasions, el tribunal d'Schleswig-Holstein no n'ha pogut treure res prou concloent com per imputar-li el delicte de malversació i, tot seguit, apunta que val la pena llegir Operació urnes, el llibre de Laia Vicens i Xavier Tedó, en què s'explica la xarxa muntada i el periple que van seguir les caixes de plàstic des de la Xina i fins a Catalunya.Per últim, recorden les paraules de Cristóbal Montoro d'aquest dilluns assegurant que el referèndum no es va pagar amb diner públic. Mariano Rajoy, per la seva banda, també va insistir que no s'havia gastat ni un euro del FLA en l'organització del referèndum.

