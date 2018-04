​Així premia Múrcia els policies espanyols de l'1-O: hotels, turisme i discoteca

Els agents, que podran anar acompanyats de les seves parelles, estaran distribuïts en hotels i apartaments de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, la Manga, Águilas, los Alcázares, los Narejos i Cartagena.A més de diverses activitats d'oci, esportives i culturals, com excursions i visites, es farà un sopar de gala de reconeixement als policies al qual hi assistiran 420 agents i representants institucionals de la regió. Com a colofó, es farà una festa en una discoteca.Pel que fa a les visites, hi ha previstes excursions al Teatre, al Foro Romà i a la Mina Agrupa Vicenta, on hi haurà una actuació de flamenc i un passeig en vaixell. Els agents també podran conèixer les arts de pesca tradicionals i, tot seguit, degustar un arròs caldós o les tapes típiques de la zona.Tampoc hi faltaran activitats esportives, amb propostes com pàdel surf, piragua, submarinisme o senderisme, entre d'altres.La proposta de convidar als hotels murcians de la companyia Hostetur va en contra del Codi Penal. Segons va explicar fa unes setmanes el catedràtic de Dret Constitucional, Joan Queralt, l'article 422 apunta que el funcionari que accepti regals en consideració al seu càrrec o funció incorrerà "en pena de presó de sis mesos a un any" i suspensió de treball d'un a tres anys. Queralt va desgranar a TV3 (a partir del minut 49) que la proposta de l'empresa hotelera xoca contra la legalitat, alhora que ha indicat que es podria presentar una querella per "suborn impropi". Queralt també recorda que l'oferta de l'empresa ha estat patrocinada per la delegació del govern espanyol, i declara que aquesta qüestió és diferent a la imposició de medalles, que es fan com a reconeixement per la tasca feta i no com a premi que, en aquest cas, arriba d'una organisme privat.La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.