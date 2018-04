La defensa de Puigdemont estudia recusar Llarena

Carles Puigdemont, aquest dissabte a Berlín Foto: ACN

El judici contra els líders polítics catalans en la causa general contra l'independentisme ja encara la seva recta final. Després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi recopilat proves i declaracions durant els últims mesos, aquesta setmana dona les últimes passes abans d'anunciar la data de judici oral, que es preveu abans de finalitzar l'any. Així, ja s'ha comunicat aquest dilluns al vicepresident Oriol Junqueras, i als líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els delictes pels quals se'ls processa. Tant Junqueras com els "Jordis" han apujat el to en la declaració davant el jutge i han denunciat la falta d'imparcialitat mostrada en la causa.L’advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha anat una mica més enllà, i aquesta nit ha explicat en una entrevista a RAC1 que estudien recusar el jutge Pablo Llarena. La defensa ha detectat que en la interlocutòria de processament feta pel jutge del Suprem hi ha una frase en què parla en la primera frase del plural quan fa el relat dels fets. Diu exactament: "L'estratègia que patim..."“Ningú pot jutjar en una causa pròpia, una de les característiques del procés judicial és la imparcialitat del jutge i per tant, quan el jutge se sent víctima del delicte és obvi que no té la imparcialitat requerida per poder jutjar. En aquest cas tot és inèdit, excepcional. No hi ha res normal”, ha apuntat l'advocat.

