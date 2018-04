Una desena de persones passen la nit davant el consolat del Marroc a Tarragona per defensar el Rif

Una desena de persones passen la nit davant el consolat del Marroc per defensar el Rifhttps://t.co/zXQ8IlmfEl pic.twitter.com/ebMn3AtNUS — NacióTarragona (@naciotarragona) 16 de abril de 2018

Banderes i pancartes en defensa del poble rifeny. Foto: Jonathan Oca

Almenys una desena de persones han passat la nit davant el consolat del Marroc de Tarragona en una acció per defensar la població del Rif. Omar Ziani, uns dels membres Comitè de suport al moviment popular rifeny, ha explicat aque l'objectiu d'aquesta acció, que s'allargarà tres dies i dues nits, és fer visible als tarragonins i als marroquins que venen a l'edifici governamental la lluita per aconseguir els drets i les llibertats del seu poble.Ziani ha recordat el conflicte del poble rifeny. El jove ha lamentat que al novembre de 2016 la població del Rif es va començar a manifestar públicament i pacíficament pels carrers per reclamar drets bàsics que "en el segle XXI no s'haurien de demanar perquè ja els hauríem de tenir". Es reclamava inversions en centres educatius, universitats, centre mèdics i treballs dignes per a la població. Després de set mesos de protestes pacífiques, la situació va canviar. Segons Ziani, la resposta del govern marroquí va ser "la repressió total del poble, matant a la gent amb trets, més de 1.600 detinguts, violacions de policies a menors i a gent adulta a les presons, tortures inimaginables, humiliacions i insults racistes al poble del Rif". Això no és tot, el jove ha denunciat que "als nostres presos polítics" els demanen entre 20 i 30 anys de presó i els acusen de delictes com traïció a la pàtria o aldarulls quan han donat un gran exemple al món pel seu pacifisme".El membre del comitè però, ha detallat que les reclamacions es van intensificar amb la mort del venedor ambulant de peix, Mohsin Fikri, al poble d'Al-Hoceima. L'home intentava recuperar el peix que la policia li havia llançat a l'interior del camió de les escombraries després de decomissar-li i va morir en l'intent. Això segons Ziani, només respon a la reacció d'un govern "feixista, militar i violador" i afirma que no té ni cap ni peus la seva reacció, ja que durant les concentracions, "sempre pacifistes", s'havien protegit les institucions de l'Estat, "amb cadenes humanes, donant un exemple de societat culte i moderna".El jove afirma que "nosaltres demanem des de fora del Rif, des d'Europa, la llibertat dels nostres presos polítics i volem reivindicar el dret del nostre poble a tenir una vida digna". En l'acció davant el consolat, en cap cas vol pressionar els treballadors sinó fer visible la lluita, ha assegurat. Segons Ziani, els comitès que defensen el poble rifeny a tota Europa estan treballant per poder crear una organització, reconeguda i amb tots els permisos i estatuts fets, per poder defensar amb més fermesa els drets i les llibertats del seu poble.Els marroquins que han participat aquesta nit en l'acció han encès espelmes on es podia llegir un missatge clar i contundent: "Stop violacions".

