FOTOS El cel de Berga s'omple de globus grocs pels presos polítics

Regidors de Berga en l'enlairament de globus a la plaça de Sant Pere, de Berga. Foto: NacióBerguedà

Assistents en l'acte per commemorar els sis mesos d'empresonament dels Jordis, a Berga. Foto: NacióBerguedà

Un centenar de persones s'han reunit aquest dilluns a la plaça de Sant Pere de Berga per denunciar que Jordi Cuixart i Jordi Sànchez porten sis mesos empresonats i per reclamar-ne l'alliberament, així com el de la resta de presos polítics. El cel d'aquest punt neuràlgic de la capital del Berguedà s'ha omplert de groc en el llançament de desenes de globus.A l'acte hi han assistit, entre d'altres, la regidora de Cultura, Mònica Garcia (CUP), i també els regidors del PDeCAT, Maria Antònia Ortega i Ramon Minoves; i el regidor d'ERC, Jordi Pujals; així com representants locals de l'ANC i d'Òmnium Cultural al Berguedà.Com cada dia a les 7 de la tarda s'ha interpretat El Cant dels Ocells en record als presos, just davant de l'Ajuntament de Berga. No obstant, en aquesta ocasió també s'han llençat globus grocs al cel i la berguedana Rosa Massaguer ha estat l'encarregada de llegir una carta de Jordi Cuixart, la mateixa que va poder-se escoltar diumenge a la manifestació contra la repressió de Barcelona. En la carta, Cuixart assegura que el poble català viu en l'actualitat moments "d'injustícia però també d'esperança".El text assegura que són instants "d'injustícia, per la deriva autoritària d'un estat cada cop més aïllat internacionalment, d'una presó provisional injustificada i d'una suspensió sense precedents de l'autogovern de Catalunya". Però també que aquests són instants per tenir "esperança en la gent" perquè aquest és "l'autèntic motor de la lluita per la democràcia i la llibertat". Així mateix, el text assenyala que cal tenir present "l'esperança en la dignitat insubornable de la societat catalana" i "l'esperança en un futur sense renúncies per ningú".

