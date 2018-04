La Diputació estendrà la fibra òptica en una desena de municipis de l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat

La Diputació de Barcelona iniciarà aquest mes d’abril les obres per fer arribar la fibra òptica a sis municipis de la comarca de l’Alt Penedès (Font-rubí, Les Cabanyes, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Fe del Penedès, Torrelavit i Vilobí del Penedès), dos del Garraf (Sitges i Sant Pere de Ribes), i un del Baix Llobregat (Torrelles de Llobregat). En conjunt, s’abastiran més de 33.500 veïns a través de 40 quilòmetres nous de cablejat que la Diputació construirà seguint la xarxa local de carreteres. Hi invertirà 3,21 milions d’euros (MEUR) i preveu que l’obra estarà acabada a finals d’aquest 2018, segons ha anunciat aquest dilluns el diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, i el d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, davant del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.Per comarques, a l’Alt Penedès es cablejaran 20,9 Km de carreteres amb una inversió de 1,67 MEUR per una població potencial de 7.794 habitants; al Garraf, es realitzaran 6,4 Km amb una inversió de 359.000 euros i al Baix Llobregat, 12,7 km amb una inversió de 1,185 MEUR.La Diputació assegura que el projecte de fibra òptica té la voluntat de “promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació”.Pel que fa als detalls de l’obra, a la xarxa de transport soterrada es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm i comptarà amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons. El projecte s’ha fet de forma coordinada amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i l’acord permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològics sobre les carreteres.La Diputació destaca que soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació “molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes”.

