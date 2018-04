Més d'un miler de persones clamen per la llibertat dels presos en un gran concert a Tarragona

L'Estaca i els Segadors clouen el gran concert a Tarragona pels presos polítics i pels exiliats. Més de 1.000 persones han participat en aquest acte reivindicatiu https://t.co/Jm6rhjmPau pic.twitter.com/h1CFngAHjP — NacióTarragona (@naciotarragona) 16 de abril de 2018

Tarragona clama per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats en altres països amb un gran concert que ha aplegat més de 1.000 persones a la rambla del president Lluís Companys, just al costat de la subdelegació del govern espanyol. L'acte reivindicatiu ha servit per a denunciar que organitzat Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i diputat al Parlament, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium, ja fa sis mesos que estan tancats a la presó de Soto del Real.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, no ha volgut perdre's l'acte i ha enviat un missatge clar a tots els presents: "treballar sense descans". Treballar sense defallir per fer efectiva la República. La presidenta, a més, ha esperonat a tothom a fer front a la repressió de l'estat espanyol i a plantar-li cara perquè no "ens paralitzi i faci oblidar-nos dels nostres objectius polítics".Paluzie, sobre les paraules de Sànchez i Junqueras, que han qüestionat la tasca dels jutges, ha afirmat que "s'han defensat" i han posat en dubte "el biaix i la injustícia amb què se'ls està jutjant". En aquest sentit, ha afegit que només "s'han reafirmat en les seves conviccions i, alhora, han defensat que el seu objectiu al dret a l'autodeterminació és legítim, legal, s'empara en el dret internacional i es guia per mitjans democràtics i pacífics". Ara bé, ha expressat que el procés judicial segueix però "ho tenen decidit i els importen molt poc les proves". "Perverteixen l'esperit de la llei", ha sentenciat.La dirigent de l'ANC ha lamentat "la perversió de l'empresonament dels nostres dirigents i dels líders de la societat civil" i ha expressat que les cartes de Sànchez els recorden que "el millor homenatge és seguir la lluita per la llibertat del nostre poble".Alguns dels artistes que han participat en aquest gran concert han estat Joan Reig, Olga Pes, Montse Castellà, Joan Rovira, Pemi Rovirosa, Aitor Cugat i Maria Jacobs, entre altres.

