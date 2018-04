Dos morts en quedar atrapat un cotxe en una gran esllavissada al Pallars

En aquest moments tan difícils, fem arribar tot el nostre suport, escalf i estima al nostre company Jordi Navarra "@nendelxinco" i a la seva familia. Una abraçada. — ERC Alt Pirineu (@ERCPirineu) 16 d’abril de 2018

Així es veia l’esllavissada aquesta tarda des de la mateixa carretera LV-9124. Foto: Pallars Digital

Pla general de l’esllavissada a la carretera LV-9124. Foto: Cedida

L’esllavissada ha cobert tota la carretera. Foto: Cedida



Dos persones han mort aquesta tarda, atrapades dins el seu vehicle, després de quedar enterrats per una espectacular esllavissada de roques i terra d’uns 100 metres de longitud a la carretera LV-9124, al terme municipal de Castell de Mur. Així ho ha confirmat al’alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol.L’alcalde de Castell de Mur també ha avançat que les víctimes són veïnes de Sant Esteve de la Sarga. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà , Constante Aranda, ha confirmat que les dos víctimes són els pares de l’alcalde del municipi, Jordi Navarra. La delegació d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Alt Pirineu li ha fet arribar el seu condol a través de Twitter.L’esllavissada s’ha produït entre Guàrdia de Noguera, al terme municipal de Castell de Mur i el nucli de Moror, al terme de Sant Esteve de la Sarga, al punt quilomètric 5,5. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15:14 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat vuit dotacions dels Mossos i una unitat de muntanya d'aquest cos policial, cinc dotacions dels Bombers més un helicòpter amb especialistes de muntanya (GRAE) i una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Durant tota la tarda i des del moment de l’avís, els serveis d’emergència han estat treballant al lloc dels fets per tal de procedir a les tasques de desenrunament, que es preveuen complicades i llargues donada la gran quantitat de roques que han caigut. La unitat canina dels Mossos d’Esquadra s’ha incorporat a mitja tarda a les tasques per tal de trobar el vehicle atrapat.També s’han desplaçat al punt de l’esllavissada diversos tècnics en geologia per valorar l’estat del sòl, i han comprovat que era molt inestable. També s’hi han desplaçat representants institucionals com el Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda, el president de la Diputació de Lleida , Joan Reñé, o el diputat, Joan Ubach, juntament amb els tècnics de Vies i Obres de l’ens provincial. Cal recordar que la carretera LV-9124 és titularitat de la Diputació.Al voltant de les 9 de la nit, els Mossos d’Esquadra i els Bombers han abandonat les tasques de recerca de manera momentània, que reprendran demà dimarts a partir de les 9h del matí. Així mateix, tant des del cos policial com des del Servei Català de Trànsit , per motius de seguretat i davant el risc de noves esllavissades, es demana no acostar-se a la zona, que ha quedat acordonada.

