Cartes, cartes i més cartes: l'única rutina agradable dels presos polítics

Les cartes que han escrit i han rebut els presos polítics i els dirigents independentistes exiliats, així com les que han publicat escriptors i periodistes catalans, han sigut les protagonistes de l'acte de presentació del llibre Per la llibertat (Ara llibres). El llibre és un recull de missives de personatges d'afinitats polítiques diverses, des de David Fernàndez fins a Xavier Sardà, passant per Jordi Basté, Eva Piquer o Toni Soler. A més, també conté una selecció dels molts textos que la ciutadania ha enviat en mostra de suport als polítics empresonats."Tenim quinze sacs de vint quilos de cartes", ha assegurat que tenen Txell Bonet, la companya de Jordi Sànchez, i Susanna Barreda, la parella de Jordi Cuixart. De fet, Ferran Civit, parella de Meritxell Serret, ha explicat que abans el carter de la presó del Soto del Real anava amb moto i ara hi ha d'anar amb furgoneta. La força que reben de la ciutadania, han remarcat, és el que ajuda als "Jordis" continuar endavant amb la lluita.La presentació aquesta tarda del llibre Per la llibertat al Centre Cívic Casa Golferichs ha començat donant veu a missives de presos polítics. Entre les personalitats que han posat veu a les cartes destaquen l'actor Pep Ferrer, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, la periodista Núria Iceta, l'historiador Jordi Creus o el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri.Qui finalment s'ha afegit a la conferència i ha compartit taula amb l'exdiputat de la CUP David Fernández, Txell Bonet i el diputat d'ERC Ferran Civit ha estat la dona de Sànchez, Susana Barreda. Ha arribat tard perquè ha rebut una trucada de la seva parella en què li ha traslladat que, igual que Cuixart, "està content perquè li ha pogut dir al jutge tot el que li havia de dir".L'editorial Ara Libres ha decidit, arran de la repressió de l'estat espanyol amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, suprimir la pàgina 155 de tota l'edició de totes les seves publicacions i, per tant, el llibre Per la llibertat tampoc durà imprès aquest número. Un altre gest de l'editorial ha estat destinar part dels diners que es recaptin amb la venda del llibre a les caixes de solidaritat que impulsen tant l'ANC i Òmnium Cultural, com l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'entitat agrupa els familiars dels presos i dels exiliats.

