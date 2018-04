El Parlament revisa dimarts el vot delegat de Puigdemont i la reforma per investir-lo

Una reunió recent de la junta de portaveus. Foto: ACN

La mesa i la junta de portaveus del Parlament debatran aquest dimarts al matí diverses iniciatives per revisar la delegació de vot de Carles Puigdemont i la reforma de la llei de la Presidència que ha impulsat JxCat per mirar d'investir el president a distància. Segons fonts parlamentàries, s'abordaran dos recursos de Cs i el PP contra el permís atorgat per la mesa a Puigdemont perquè pugui votar delegadament als plens, per bé que és probable que la majoria independentista a la mesa tombi aquestes iniciatives.A més, s'abordaran diverses iniciatives del PSC i del PP contra la reforma de la llei de la Presidència que ha impulsat JxCat per intentar investir Puigdemont a distància, ja que tots dos grups alerten que aquesta iniciativa és antiestatutària. D'una banda, el PSC ha demanat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que analitzi totes les versions de la reforma impulsada per JxCat -des del seu redactat inicial fins a les últimes edicions esmenades -, i per l'altra banda, el PP ha demanat a la mesa que reconsideri l'admissió a tràmit de l'última versió del text presentada per JxCat.La llei busca crear un marc legal perquè es puguin fer investidures i nomenar a consellers a distància, així com que els càrrecs del Govern puguin estar operatius des de l'estranger. JxCat ha demanat que es tramiti per la via de màxima urgència i així s'està fent.La mesa i la junta de portaveus també debatran sobre la celebració d'un ple ordinari la setmana que ve, previsiblement dimecres o dijous, el qual se celebraria al marge de si finalment es convoca un d'investidura o no. Aquest ple ordinari haurà d'abordar diverses iniciatives plantejades pels grups i haurà de reprendre la convalidació de dos decrets signats pel govern espanyol en nom de la Generalitat a l'empara de l'article 155 de la Constitució: la devolució d'una part de la paga extra de l'any 2012 als funcionaris i la pròrroga pressupostària.El Parlament havia de convalidar aquests dos decrets en el ple del 5 d'abril però la majoria independentista va demanar que s'eliminés de l'ordre del dia. De fet, els lletrats del Parlament han assenyalat que la cambra pot validar aquests decrets sense cap necessitat que cap membre de l'executiu de Mariano Rajoy comparegui davant l'hemicicle. Segons un informe jurídic, el reglament parla d'una compareixença prèvia del govern, però l'Estatut no hi obliga i no convalidar els decrets "podria infringir" els drets dels diputats.Els lletrats indiquen que, a causa del context d'excepcionalitat derivat del 155, "no és possible fer una lectura exclusivament literal" del reglament del Parlament que es refereix a la compareixença d'un membre de l'executiu i que fer-ho porta a un absurd jurídic. A més, recorden que hi ha un precedent de validació d'un decret derivat del 155 sense que cap membre del govern comparegués abans, i indiquen que la finalitat d'aquesta compareixença és fer una explicació prèvia que no ha de condicionar el debat posterior entre els grups.Un altre punt que abordaran la mesa i la junta de portaveus és l'activació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats gihadistes del mes d'agost de 2017, una iniciativa que es va aprovar al ple del Parlament el 5 d'abril i que està pendent de concretar-se. Els grups decidiran aquest dimarts quin partit presidirà aquesta comissió d'investigació, que va ser impulsada per JxCat, ERC i la CUP i que també va comptar amb el suport al ple del PSC i els comuns.

