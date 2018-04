L'Estat defensa que l'augment del 46% dels pressupost militar en dos anys no és «suficient»

El secretari d'estat de Defensa, Agustín Conde, ha explicat aquest dilluns que el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 recupera les xifres de despesa per a les Forces Armades de 2008, quan va començar a reduir-se. Malgrat tot, ha advertit que aquest increment del 46,1% en dos anys no és "suficient" perquè l'última dècada de retallades "inassumibles" ha deteriorat capacitats "essencials" per a la defensa nacional.Conde ha exposat davant la comissió de defensa del Congrés la dotació que el projecte de pressupostos concedeix al departament dirigit per María Dolores de Cospedal. Tot i que ha reconegut que comencen a incrementar-se les partides de defensa, ha insistit que l'objectiu és seguir augmentant aquest pressupost per poder assumir els seus compromisos internacionals i garantir l'operativitat de les Forces Armades."Des de l'any 2008 el pressupost que Espanya dedica a la seva defensa ha anat reduint-se en quantitats inassumibles i no hi ha hagut departament ministerial que hagi patit retallades de tal magnitud. Aquest exercici de 2018 recuperarem les xifres de despesa de 2008. En aquesta dècada, però, les retallades en Defensa han suposat un deteriorament de moltes capacitats essencials per a la Defensa Nacional", ha lamentat.Entre aquestes capacitats ha assenyalat la infraestructura de les Forces Armades, la reposició de materials o la renovació de sistemes d'armes. "Portem pràcticament una dècada sense incorporar a les nostres Forces Armades equips que substitueixin a altres obsolets o que aportin els molt notables avenços tecnològics desenvolupats en aquest període", ha advertit, avançant la necessitat d'impulsar un nou programa de compra d'armament.El secretari d'Estat veu "raonable" que el Govern llanci un nou cicle inversor en sistemes d'armes per un import que rondi els 12.000 milions d'euros i que serveixi per "modernitzar" les capacitats dels Exèrcits i l'Armada. Segons ha insistit, aquestes capacitats són "imprescindibles" per garantir que Espanya segueixi sent un espai "de democràcia, llibertat i justícia". "Els convido també a que mirin el globus terraqüi i reflexionin sobre si la situació geoestratègica ens permetria seguir fent veure que ens podem permetre quedar despenjats d'aliats i possibles adversaris", ha emplaçat els diputats.Segons el parer de Conde, "ha arribat el moment que Espanya compleixi també les seves obligacions internacionals en matèria de Defensa" i es comprometi "amb la seguretat dels ciutadans espanyols". Sobre aquests compromisos, ha confirmat que Espanya no arribarà a invertir en defensa el 2% del PIB l'any 2024, com es va comprometre amb l'OTAN, però ha dit que se seguirà augmentant la despesa fins a l'1,52%.

