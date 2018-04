L'Ajuntament de Barcelona nega que un jutge hagi paralitzat una adjudicació de la multiconsulta

La regidora Gala Pin quan va rebre les firmes que acompanyaven les preguntes de la multiconsulta. Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona ha desmentit aquest dilluns l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATQD) i ha negat que el Jutjat contenciós-administratiu 17 de la capital catalana hagi paralitzat l'adjudicació dels serveis tècnics de la multiconsulta de Barcelona com a mesura cautelar arran de la demanda interposada per l'entitat, com havia informat la mateixa ATQD en un comunicat. A més, el consistori indica que no ha rebut cap notificació del jutjat que indiqui el que afirma l'entitat.Segons han informat fonts municipals després d'analitzar la documentació que ha difós l'associació, es tracta d'una diligència d'ordenació de la lletrada de l'administració de justícia, no de la magistrada-jutgessa, que no resol sobre la mesura cautelar, ja que és una decisió que només pot prendre la magistrada-jutgessa. Afegeixen que la diligència d'ordenació es limita a admetre a tràmit la sol·licitud, i dona 10 dies a l'Ajuntament per oposar-s'hi.Des del govern d'Ada Colau han defensat, en relació a l'entitat, que "caldria plantejar-se si està efectuant un abús de dret, sumant actuacions i recursos contra el contracte de serveis per efectuar la multiconsulta que són, des del punt de vista jurídic, incompatibles entre si", i l'ha acusat d'intentar així "dificultar" els canals que facilitin la participació ciutadana. Han remarcat que el mateix acord municipal ha estat impugnat en quatre instàncies diferents. La multiconsulta la promovia el govern de Colau per celebrar-la abans de l'estiu , i consisteix en una consulta de diverses preguntes, una de les quals sobre la gestió de l'aigua, però el ple les va acabar tombant la setmana passada . Precisament aquesta qüestió ha dut a l'equip de Colau, la mateixa alcaldessa inclosa, a carregar contra Agbar i acusar-la d'estar darrere dels recursos judicials presentats per evitar la votació."Entenem que la licitació dels serveis tècnics de la multiconsulta, tal com estava planejada, lliurava les dades personals dels ciutadans de Barcelona a l'empresa privada adjudicatària, incloent-hi la dels menors d'edat cridats a participar en la votació", ha subratllat la ATQD, que ha aplaudit la decisió judicial.En aquest sentit, ha demanat al govern municipal "repassar" les seves actuacions i rectificar per aquesta i altres accions futures, i li ha recordat a Colau que la seva obligació és vetllar pels drets dels barcelonins. A més, ha destacat que, en aquest cas, la Protecció de Dades no estava assegurada.La ATQD també ha recordat que la Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació contra l'Ajuntament per la presumpta cessió no consentida de dades personals per a la multiconsulta , per un presumpte delicte de revelació de secrets de l'article 197 del Codi Penal, arran d'una denúncia de la mateixa associació.Ara la Fiscalia té sis mesos per investigar el cas i decidir si presenta una denúncia al jutjat o si ho arxiva, o bé si demana una pròrroga de sis mesos per prosseguir amb les perquisicions.

