Toni Cantó justifica que es definís com a «pedagog» tot i no tenir cap títol

El diputat de Ciutadans i president de la comissió del Congrés per l'Auditoria de la Qualitat Democràtica i la Lluita contra la Corrupció, Toni Cantó, ha aclarit que, en el seu currículum públic, es definia com a pedagog perquè "durant molts anys" va impartir classes de teatre, i ha assenyalat que per fer això no cal haver cursat una llicenciatura en Pedagogia."Ho he fet durant molts anys per a centenars d'alumnes. No cal tenir titulació per donar classes de teatre, però sí que està bé haver-te pujat més de mil vegades a un escenari, com jo", ha dit en declaracions a la Cadena SER, i ha afegit: "Crec que és una de les coses que millor faig i per a les que realment tinc talent en la meva vida".Quan Toni Cantó era diputat d'UPyD, en la fitxa que recull les seves dades al web del Congrés afirmava que era "actor, productor i director de teatre", i tot seguit hi afegia "pedagog". Encara que en la seva fitxa actual, com a diputat de Ciutadans, ja no hi inclou aquesta informació, la formació liberal no considera que hi hagi cap engany perquè mai va afirmar posseir un títol.Respecte al vicesecretari de Política Social Sectorial del PP, Javier Maroto, que ha reptat Ciutadans a "aplicar-se el conte" i "expulsar" Cantó del partit per haver "mentit" en el seu currículum, el diputat de Cs considera que el PP carrega ara contra ell perquè els liberals han exigit la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.No obstant això, considera que el cas de Cifuentes i el seu màster de la Universidad Rey Juan Carlos suposadament falsificat "no té res a veure" amb la seva situació, ja que això sembla ser "una trama delictiva de gent que s'apropiava de títols sense haver cursat els estudis per a després, en un futur, potser col·locar-se de funcionari en un lloc molt més alt del que mereixen".

