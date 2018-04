Més de 200 càrrecs i ex-càrrecs electes del Baix Llobregat, a favor del front antirrepressiu

Més de 200 càrrecs i ex-càrrecs electes del PSC, el PDECat, ERC, ICV i la CUP al Baix Llobregat i l'Hospitalet han subscrit aquest dilluns una declaració "en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics". Al text, els signants aposten per una adhesió transversal del territori al front comú "contra la repressió" proposat pel president del Parlament, Roger Torrent, i estenen l'oferiment a sindicats, patronals i associacions cíviques."No és un embat de banderes, sinó de valors universals", afirmen, tot fent una crida a "recuperar la democràcia des de la fermesa". Pels impulsors de la declaració que s'ha llegit davant l'ajuntament de Castelldefels, l'empresonament dels consellers i dels líders de les entitats sobiranistes és "un atac al cor de la democràcia", i lamenten especialment la situació del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, exalcalde de Sant Vicenç dels Horts.Els signants de la declaració asseguren que la situació política actual és una "involució democràtica sense precedents", i posen com a exemple la "persecució policial" del referèndum de l'1 d'octubre i la "repressió violenta" de les persones que van votar. Al mateix temps, afirmen que la societat catalana es troba "en un estat constant de persecució camuflat en suposats delictes d'odi", fet que consideren "una amenaça constant a la llibertat d'expressió". "Criminalitzar idees polítiques legítimes, i considerar accions polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictius, no és justícia, és repressió", afegeixen.En aquest sentit, el text assenyala que les decisions preses els últims mesos des del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional en les causes que investiguen la celebració del referèndum signifiquen "un pas dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país".Els més de 200 càrrecs i ex càrrecs del Baix Llobregat i l’Hospitalet adherits al manifest afirmen que la situació política i judicial actual "interpel·la tothom que estima la democràcia, la justícia i les llibertats", i insta les diferents formacions polítiques a aparcar les diferències ideològiques en pro de la defensa de la democràcia.Per això subratllen la necessitat d'adherir-se al front unitari proposat per Roger Torrent, amb l'objectiu de crear "una aliança que exigeixi -i aconsegueixi- la llibertat de les persones perseguides". "La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran. Però la resposta, ara més que mai, ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva", conclouen.

