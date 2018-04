​L’ACM treballarà per restablir el Diplocat

L’Associació Catalana de Municipis ha lamentat aquest dilluns la liquidació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, que ha suposat el tancament de la seu i l'acomiadament dels seus últims 17 treballadors. Des de Diplocat han demanat al futur Govern que intenti restablir l'organisme i l'ACM es posarà a disposició de l'executiu català per a tirar-ho endavant. "La supressió del Diplocat no impedirà que puguem internacionalitzar el prestigi i la bona feina feta des de Catalunya. Restablim les institucions i posem-nos a treballar per fora el 155", ha reclamat el president de l'associació, David Saldoni.El passat 27 de desembre l’ACM va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’apartat del Reial Decret 945/2017 del 27 d’octubre, en el qual, entre d’altres mesures, es suprimia el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), així com contra de l’Ordre ACE/1229/2017 del 15 de desembre, pel qual es disposa la liquidació d’aquest mateix òrgan i se’n constitueix un òrgan liquidador.Per aquest motiu, des de l’ACM, es va demanar que s'apliquessin mesures cautelars perquè s’aturés immediatament el procés de dissolució del DIPLOCAT. El Tribunal Suprem (TS) va decidir a principis de febrer mantenir la dissolució i no adoptar mesures cautelars contràries Des de l’ACM entenen que "l'article 155 no pot imposar qualsevol tipus de mesures i que sobrepassa la seva finalitat en suprimir un consorci sense seguir els procediments legals establerts per tal efecte".

