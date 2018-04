L'entrevista a Puigdemont crispa el PP i Cs per TV3... ara també entre ells

Carles Puigdemont, a l'entrevista Foto: TV3

📽 @Albert_Rivera "En Cataluña han cerrado la comisión de control de la televisión pública y si no la abren o la controla el Parlament o el Senado; no puede ser es que se dedique dinero público al proceso secesionista" #AR16A pic.twitter.com/6TIsOvYGRm — Ciudadanos (@CiudadanosCs) April 16, 2018

Si @tv3cat no está bajo control del 155 es por que @Albert_Rivera se posicionó con el PSC para que no se tocará, dejando solo al @PPCatalunya en la defensa de esa intervención. https://t.co/ILJtHdIzZF vía @elmundoes — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 16, 2018

TV3 va dedicar ahir diumenge unes tres hores entre prime time al president Carles Puigdemont. Després del Telenotícies, el director de la televisió pública catalana, Vicent Sanchis, va entrevistar Puigdemont a Berlín, i després, els directors dels principals diaris catalans van analitzar les paraules del líder de JxCat. Ja durant l'entrevista, algunes veus de l'unionisme van criticar TV3 per una cobertura considerada excessiva o parcial. Aquest dilluns, les crítiques Ciutadans a la televisió pública han estat contundents i, alhora, han aflorat de nou les tensions amb el PP.El primer dard l'ha llançat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a Telecinco, per assegurar que "TV3 està descontrolada". "No podem tenir una televisió que fa el que li dona la gana, en aquest cas contra la democràcia, contra la Constitució i contra les lleis", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que des de Ciutadans han demanat que es posi en marxa la comissió de control a TV3 per "poder controlar des d'un parlament aquest tipus de barbaritats". "Si no obren la comissió, ens hem de replantejar al Senat quin és el control sobre la televisió pública: o la controla el Parlament o la controla el Senat", ha afirmat, i ha afegit que "no es pot ser que es dediqui diner públic a fer propaganda d'un senyor fugit de la justícia".En el mateix sentit, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat que TV3 "està en mans de l'independentisme", i el secretari de Comunicació de la formació, Fernando de Páramo, ha exigit que es deixi "d'utilitzar els diners de tots els catalans al servei del procés": "Que es dediqui diner públic i es facin aquests muntatges per entrevistar un fugitiu de la justícia i això es faci per fer publicitat al cop contra la democràcia que es va fer a Catalunya és criticable", ha assegurat De Paramo a La Sexta.Les crítiques de Ciutadans no han agradat al PP que, si bé ha secundat els atacs contra TV3, ha retret a Rivera i Arrimadas les acusacions de manca de contundència contra la televisió catalana. Javier Maroto, vicesecretari de Política Social del PP, ha recordat que si TV3 no està sota el control del govern espanyol és perquè el PSOE ho va exigir per donar suport al 155 i ha afirmat "no té cap credibilitat" que Ciutadans "vulgui aplicar al Senat el que no són capaços de portar com a iniciativa pròpia al Parlament, on són el grup més votat i que té més diputats". Segons Maroto, "si de veritat" Arrimadas "vol la seva terra, el que ha de fer és interposar de forma imminent al Parlament una proposició per resoldre la qüestió de TV3".També Albiol s'ha sumat a les crítiques contra Cs. El líder del PP català, que ahir va acusar TV3 d'estar "desbocada", ha assenyalat Rivera com a responsable, juntament amb el PSC, de "deixar sol el PP" defensant la intervenció de TV3. "Si TV3 no està sota control del 155 és perquè Albert Rivera es va posicionar amb el PSC perquè no es toqués", ha dit el dirigent Popular.

