​Vidal Aragonés visita Forcadell i Bassa a Alcalá Meco

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha visitat aquest dilluns al matí l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, a la presó d'Alcalá Meco. Segons ha explicat la formació anticapitalista en un comunicat, la visita l'ha fet com a advocat, però també "per veure la situació de les dues preses polítiques".L'endemà de la massiva manifestació a Barcelona per reivindicar el seu alliberament i el retorn dels exiliats, la CUP "ha volgut traslladar tota la solidaritat amb Forcadell i Bassa i els seus familiars i reiterar que només amb mobilitzacions com les d'ahir s'aconseguirà que les preses polítiques siguin alliberades".Així mateix, unes hores més tard, Aragonès també s'ha traslladat a la presó de Navalcarnero per visitar Alfonso Fernández (Alfon), el jove antifeixista de Vallecas (Madrid) que va ser condemnat a quatre anys de presó acusat de portar un artefacte explosiu a la motxilla durant la vaga general del novembre del 2012, fet que ell sempre va negar i que va servir perquè faci quasi tres anys que està empresonat arran d'un polèmic judici.

