VÍDEO Els CDR defensen un institut de Barcelona assenyalat per grups ultres

”El Boscà serà sempre nostre” a la manifestació de davant l’IES Joan Boscà convocada per @fjoanbosca @CDRLesCorts en resposta a la organitzada per @ProfesBiling per “denunciar l’adoctrinament” de l’escola.

Els Mossos i la BRIMO volen separar les dues concentracions@btvnoticies pic.twitter.com/6IqOkpvXWI — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) April 16, 2018

Les dues concentracions, a les portes de @Iesjoanbosca. La BRIMO les separa amb una columna. Els concentrats per @CDRLesCorts i @fjoanbosca canten Els Segadors; els de @ProfesBiling punxen cançons diverses amb un altaveu.@btvnoticies pic.twitter.com/nO1oiUTQdb — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) April 16, 2018

Postures contraposades. Manifest de @ProfesBiling amb micròfon mentre @CDRLesCorts i @fjoanbosca repliquen el discurs



Un cordó de @mossos continua separant els dos grups pic.twitter.com/fzib5KI6h7 — Laura Arias (@lau_arias_) April 16, 2018

📍On?

A l'Avinguda d'Esplugues, 40-42 (IES JOAN BOSCÀ🏫)

🕔Quan?

Dilluns 16, a les 17:00h

JUNTES I ORGANITZADES COMBATEM EL FEIXISME!✊#ElBoscàNoEsToca#FeixismeMaiMés#FeixismeALesAulesMaiMés pic.twitter.com/RxIPJTkZsQ — Front en Defensa del Joan Boscà (@fjoanbosca) April 15, 2018

El Comitè de Defensa de la República de les Corts ha fet una crida a través de les xarxes socials per defensar l'Institut Joan Boscà d'una concentració "retransmesa des d'organitzacions i mitjans pròxims a tendència feixistes" i "en contra del centre i el seu model educatiu". La concentració estava convocada a les 17.45h i ha reunit una trentena de persones. Al davant s'hi han concentrat els CDR i, entre tots dos grups, s'hi ha situat un cordó dels Mossos.Aquí en podeu veure alguns vídeos fets pels periodistes de BTV Abraham Orriols i Laura Arias:La manifestació ultra compta amb el suport de l'Asociaición de Profesores por el Biligüismo (APB) que presideix el professor d'història del centre Francisco Oya. Segons els CDR Les Corts els alumnes de l'institut s'han mostrat contraris al "sistema acadèmic" pel qual aposta el professor Oya.En la mateixa nota que els CDR han difós per Twitter expliquen que la concentració liderada pel docent de l'institut coincideix "en el mateix dia i hora que la data de les portes obertes del centre, un dia assenyalat" que repercuteix "directament en la matrícula de l'any vinent".L'únic objectiu de la "resposta unitària" del Front en Defensa del Joan Boscà és organitzar una manifestació tres quarts d'hora abans per tal d'assegurar "el desenvolupament normal de la jornada i mostrar que el Joan Boscà no està en joc, és i serà sempre de l'alumnat".Els CDR recorden que, malgrat no parlar "en nom de la direcció o el professorat del centre", convoquen l'acte de "defensa" a les 17.00 d'aquesta tarda "com a plataforma d'entesa entre alumnat, exalumnes i associacions del barri".

