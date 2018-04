L'ANC es reforça per impulsar accions per fer República des de la societat civil

Amb la creació de la nova comissió, el nombre de membres de la permanent amb dret a vot passa a ser parell, motiu pel qual es buscarà un mètode per evitar els empats

Reunió del secretariat de l'ANC, dissabte passat, a Viladamat. Foto: ANC

Alguns dels noms que més es van significar en les eleccions del secretariat, com David Minoves o Joan Canadell, estaran a la permanent, així com Adrià Alsina, que es repartirà la representació de l'àrea de comunicació

Els integrants de la nova comissió permanent de l'ANC - Presidenta: Elisenda Paluzie

- Vicepresident: Pep Cruanyes

- Secretària: Montserrat Rossell

- Tresorer: Joaquim Arnau

- Accions Sectorials: Josep Antolí

- Incidència Internacional: Jaume Bardolet

- Gestió administrativa: Joan Canadell

- Àrea jurídica: Ricard Ibañez

- Incidència política: David Minoves

- Accions Territorials: Marina Morera

- Mobilització: Elisenda Romeu

- Gestió Econòmica: Jordi Roset

- Comunicació Arantzazu Ureta (de forma compartida amb Adrià Alsina)

- Fer República: pendent de constituir

- Gerent (sense vot): Núria Guillaumes

L'estructura de la cúpula de l'ANC variarà per adaptar-se a la nova etapa i afrontar millor alguns dels reptes que el procés obre. Així ho va decidir dissabte el secretariat nacional, que es va reunir a Viladamat (Alt Empordà), on va acordar crear una nova comissió de treball, a més de les 13 ja existents, per tal d'analitzar "com es pot fer república des de la societat civil".La comissió, que s'ha batejat com "Fer República", ha d'impulsar aquelles iniciatives que pot executar la ciutadania per preparar el país per desconnectar de l'Estat amb més facilitat. Unes accions que han d'anar més enllà del full de ruta de les institucions, centrant-se en aquelles actuacions que els catalans, de forma col·lectiva, poden protagonitzar. Un exemple podria ser la potenciació dels sectors empresarials vinculats al país i que no van pressionar després de l'1-O per frenar la independència.El full de ruta de l'ANC , de fet, ja fixa aquesta voluntat d'avançar cap al model social del nou país amb la construcció d'estructures socials que el permetin. "Cal que, com a societat, ens plantegem d'una vegada per totes com ho fem perquè les nostres institucions no siguin les que ens condueixin sinó que siguem nosaltres, el poble, els que ens plantegem com podem aconseguir que la nostra societat sigui més lliure, justa i solidària", resumeix el document, que insta a "coordinar accions amb les estructures municipals, que, en molts casos, ja tenen pensats canals de comunicació i acció ciutadana en tots els camps, participant activament en les àrees socials".Una de les derivades d'aquesta nova comissió és que el comitè permanent passa a ser parell, amb els quatre càrrecs escollits en la primera reunió del secretariat -presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria- i els deu coordinadors de comissió que quedaran -a banda de la gerència, sense dret a vot-. El comitè permanent, per tant, establirà un criteri per evitar que es pugui donar un empat a l'hora de prendre una decisió a partir d'ara. De fet, s'havia plantejat encara crear noves comissions temàtiques, però per ara aquesta qüestió queda aparcada.Un altre dels acords del secretariat precisament és que la projecció pública de la direcció serà col·legiada, tal com va reclamar la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie , abans de ser escollida en el càrrec. Els membres de la comissió permanent, per tant, es repartiran les responsabilitats i les tasques de portaveu en els diferents actes i intervencions públiques, per anar apareixent més del que ho feien els de les anteriors cúpules.Enlloc de triar diversos portaveus, la tasca recaurà en tota la comissió permanent, un òrgan que, després de l'elecció dels coordinadors de comissió, ha quedat força plural, amb representants de les dues tendències que van pugnar pel control de l'entitat. Així, el president del Ciemen, David Minoves, coordina l'àrea d'incidència política, mentre que el secretari general del Cercle Català de Negocis (CCN), Joan Canadell, liderarà la de gestió administrativa.Al seu torn, Arantzazu Ureta és formalment coordinadora de la comissió de comunicació, però ha delegat les tasques comunicació externa a Adrià Alsina, l'anterior cap de premsa, amb qui es repartirà també la presència a la comissió permanent. Així mateix, Elisenda Romeu -expresidenta de la Plataforma pel Dret a Decidir- s'encarregarà de mobilització; Jaume Bardolet, d'incidència internacional; i Josep Antolí -coordinador de la sectorial de funció pública de l'ANC, aquí entrevistat per NacióDigital -, d'accions sectorials, entre d'altres.Igualment, el secretariat nacional -que tot just es reunia per segon cop- va donar el tret de sortida als preparatius per a la Diada de l'11 de setembre, per bé que tan sols va acordar que es començaria a preparar i, a partir d'aquí, la comissió d'incidència política haurà d'elevar una proposta de relat de l'acció, mentre que la comissió de mobilització concretarà com es podria materialitzar aquesta.Finalment, els membres del secretariat van avalar el discurs públic defensar fins ara per Elisenda Paluzie, relatiu a reclamar la investidura de Carles Puigdemont . Tal com ha expressat la seva presidenta, la cúpula de l'entitat insisteix en buscar la via per ratificar-lo com a president, per restituir-lo després de l'aplicació del 155 i arran dels resultats del 21-D, desentenent-se d'altres opcions que s'han plantejat, com les de Jordi Sànchez i Jordi Turull.

