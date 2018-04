El govern espanyol prohibeix a l'advocat de la Generalitat la defensa de Santi Vila en la cas Sixena

Santi Vila. Foto: Adrià Costa

El Ministeri de Cultura ha ordenat a l'advocat de la Generalitat que renunciï a la defensa de l'exconseller de Cultura, Santi Vila, en la causa del litigi de les obres d'art de Sixena. Vila està citat a declarar el proper 25 d'abril als jutjats d'Osca, juntament amb el conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig, acusats de delictes de desobediència i prevaricació per no haver lliurat les 44 obres que hi havia al Museu de Lleida i que finalment van ser traslladades per ordre judicial amb la intervenció de la Guàrdia Civil el passat 11 de desembre.Respecte a la situació de Lluís Puig, la fiscalia d'Osca s'ha adherit a la reclamació de l'advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, per tal que se li prengui declaració a Brussel·les davant la ''més que provable possibilitat que no es presenti'' a la citació de la setmana que ve.Tant Vila com Puig estan citats a declarar al jutjat d'instrucció número 3 d'Osca acusats de delictes de desobediència a l'autoritat i prevaricació. Vila havia sol·licitat l'assistència de la defensa en el lletrat de la Generalitat perquè compareix per donar explicacions pel seu càrrec a la conselleria de Cultura. El Ministeri de Cultura, que en vigor del 155 actua com a Departament de Cultura, ha ordenat al lletrat que renunciï a la defensa de Vila per la qual cosa, l'exconseller haurà de cercar un advocat particular.L'advocat Jorge Español també ha sol·licitat que s'investigui a la secretaria general del Departament de Cultura, Maria Dolors Portús, per haver autoritzat la defensa, a través de l'advocat de la Generalitat, de l'exconseller Santi Vila. Español creu que Portús hauria comés un delicte de prevaricació per haver concedit aquesta autorització sense tenir competències al respecte.

