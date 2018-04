Picabaralla entre PP i Cs per l'entrevista de TV3 a Puigdemont

Vicent Sanchis entrevista Carles Puigdemont Foto: ACN

📡 @InesArrimadas "La televisión pública de Cataluña está al servicio del independentismo y sin control parlamentario desde hace meses" #ActualidadCs pic.twitter.com/bGlEvdlYPJ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) April 16, 2018

El vicesecretari de Política Social del PP, Javier Maroto, ha respost aquest dilluns les manifestacions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que després de l’entrevisa d’aquest diumenge a Carles Puigdemont a TV3 ha apostat per eixamplar l’àmbit d’aplicació de l’article 155 a la televisió pública catalana.En roda de premsa des de la seu de Génova, Maroto ha retret a Rivera que demani ara controlar TV3 per la via del 155 quan disposa de capacitat d’actuar en aquesta direcció des del Parlament de Catalunya. Maroto ha recordat que si TV3 no es va intervenir per la via del 155 va ser perquè el Grup Socialista ho va exigir per donar suport a la intervenció, i ha afirmat que "no té cap credibilitat" que "Ciutadans vulgui aplicar al Senat el que són incapaços de portar com a iniciativa pròpia al Parlament, on són el grup més votat i que a més té més diputats”.Maroto ha respost d’aquesta manera les manifestacions que Albert Rivera ha fet en una entrevista a Telecinco, que s’ha mostrat partidari que el Senat tingui el control de TV3 a través de l'article 155 si no ho fa el Parlament. "La televisió pública no pot estar descontrolada, o la controla el Parlament o la controla el Senat", ha apuntat Rivera, que ha afegit que "no pot ser que es llencin diners públics per la finestra, en aquest cas dedicats al secessionisme i a fer entrevistes a un senyor que està fugit de la justícia i que té cinc delictes gravíssims a l'esquena"."Com pot ser creïble un partit que té totes les eines del món per posar-les al Parlament i que després demana al govern que faci el que ells són incapaços de fer allà on tenen una majoria necessària", ha afirmat Maroto en referència a la petició de Rivera. Segons ell, "si de veritat" la presidenta del grup de Cs al Parlament, Inés Arrimadas "vol la seva terra, el que ha de fer és interposar de forma imminent al Parlament una proposició per resoldre la qüestió de TV3".

