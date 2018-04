Busquen possibles víctimes en una esllavissada al Pallars Jussà

Les roques que cobreixen la carretera són de grans dimensions. Foto: Cedida

Una esllavissada de grans dimensions ha caigut aquest dilluns sobre la carretera LV-9124, a l'altura del quilòmetre 5, a Castell de Mur (Pallars Jussà), i ha bloquejat per complet la via, que està tallada del quilòmetre 2,5 al 6. Els serveis d'emergències busquen possibles víctimes ja que se sospita que la caiguda de roques s'hauria endut un vehicle amb dues persones a dins.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.14h i fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i una unitat de muntanya d'aquest cos policial, cinc dotacions dels Bombers més un helicòpter amb especialistes de muntanya (GRAE), una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) així com un geòleg de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per estudiar l'estabilitat del terreny.

