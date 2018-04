La jutgessa arxiva la causa contra l'alcalde de Callús per desobediència durant l'1-O

L'alcalde de Callús, Joan Badia, un cop dins els jutjats de Manresa Foto: Laura Busquets

El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha acordat arxivar de manera provisional les diligències que tenia obertes per un delicte de desobediència contra l'alcalde de Callús, Joan Badia, en relació als fets de l'1 d'octubre. En la resolució emesa pel jutge, que s'ha fet pública aquest dilluns, s'explica que el mateix ministeri fiscal va demanar l'arxivament provisional de la causa perquè les actuacions que hi constaven "són insuficients per sustentar cap acusació".A més, segons el relat, la fiscalia tampoc no ha trobat cap prova incriminatòria i ha constatat l'existència de "versions contradictòries" sobre allò que va passar l'1-O, per exemple si es compara amb l'atestat de la Guàrdia Civil, tot i que la fiscalia tampoc hagi demanat que s'inclogui en la causa. "Davant el cúmul de dubtes al voltant d'allò que realment va passar, es procedeix a acordar l'arxivament provisional", ha resolt la jutgessa. A més, la magistrada afegeix el detall que la fiscalia tampoc va sol·licitar en cap moment la pràctica de cap diligència complementària.Unes 200 persones van donar suport a l'alcalde de Callús, Joan Badia, el passat 5 de febrer quan va ser citat a declarar per un presumpte delicte de desobediència durant l'1-O. L'alcalde, però, va restar poc temps a les dependències judicials perquè es va acollir al seu dret a no declarar. Segons va manifestar a la sortida dels jutjats, aquella acusació no tenia cap sentit i denunciava que la seva citació s'emmarcava en una "causa general" contra l'independentisme i la democràcia. "Tothom ha vist les imatges, i només vam intentar fer de mediadors", defensava.Segons el batlle, la seva citació era una "revenja" de la jutgessa després de comprovar que ells havien denunciat la Guàrdia Civil per les seves actuacions als col·legis electorals durant el referèndum.El batlle bagenc també va anar als jutjats el passat 10 d'abril per declarar, en aquest cas, com a perjudicat en la causa per les càrregues policials de l'1-O a la comarca. A la sortida, Badia va assenyalar que creia que havia quedat clar que ells van ser les víctimes d'una acció "desproporcionada". Aquell dia, a banda de l'alcalde, també van declarar buit veïns del municipi que van patir lesions durant la jornada.

