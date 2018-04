​ERC demana declarar el restaurant Pitarra de Barcelona com a Bé Cultural d'Interès Nacional

Façana del Restaurant Pitarra Foto: Albert Alcaide

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha presentat la campanya "Salvem el Pitarra" per conservar el centenari restaurant del carrer Avinyó 56, i el dijous passat va presentar una sol·licitud a la Generalitat per declarar l'espai Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).En declaracions als periodistes aquest dilluns, ha lamentat que va tancar la passada setmana per convertir-se en un pub irlandès , però ha defensat que un informe favorable de la Generalitat per tramitar que sigui BCIN impediria iniciar qualsevol obra que afecti l'espai.A més, han impulsat el web www.salvemelpitarra.barcelona per recollir suport ciutadà a aquesta iniciativa que pretén conservar un "símbol del patrimoni de la ciutat", i el regidor ha destacat que el local va ser bressol de publicacions com La Rebotiga i L'Esquella de la Torratxa.Amb gairebé 128 anys d'història, el Pitarra ha preservat la rebotiga de l'antiga rellotgeria del dramaturg Frederic Soler "Pitarra", un dels pares del teatre català modern. Per això ha demanat fer "tota la pressió" per conservar-lo, i el màxim suport de la gent per treure davant la declaració del restaurant com BCIN.

