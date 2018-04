Amnistia Internacional exigeix que es retiri el delicte de terrorisme contra els joves d'Altsasu

Amnistia Internacional exigeix que es retiri l'acusació de delictes de terrorisme contra els vuit joves de la localitat navarresa d'Alsasua implicats en una baralla de bar la nit del 15 d'octubre del 2016. Coincidint amb l'inici del judici dels joves aquest dilluns -tres dels quals fa més de 500 dies que són en presó preventiva-, l'ONG demana que es retirin els càrrecs pels quals, avisa, poden fer front a penes de fins a 50 anys."Aquesta acusació representa un ús flagrant de les lleis antiterroristes espanyoles", avisa en un comunicat Eda Seyhan, responsable d'AI en matèria de terrorisme. Segons Seyhan, els càrrecs són "totalment inadequats" i és per aquest motiu que considera que han de ser retirats. "Aquest cas és emblemàtic dels perills que s'amaguen dins d'una legislació àmpliament redactada, que pot ser usada per tipificar un acte criminal que està molt allunyat de qualsevol amenaça de terrorisme", afirma.A més, en el text, Amnistia Internacional recorda que l'organització ha criticat en ocasions anteriors l'ús de les lleis antiterroristes d'Espanya i ha advertit de les reformes del 2015, que van modificar la definició del terrorisme a l'Estat arran dels atemptats de París del mateix any per ampliar-ne l'àmbit d'aplicació i augmentar-ne les penes. El març passat l'ONG va denunciar precisament en un informe l'ús que es fa de "l'enaltiment del terrorisme" a Espanya per "reprimir" la llibertat d'expressió.Els vuit joves estan acusats de delictes de lesions i amenaces de caràcter terrorista després d'una baralla de bar de matinada durant les festes, el 15 d'octubre de 2016, quan es van enfrontar a dos guàrdies civils (fora de servei) i les seves parelles. Els processats s'enfronten a un total de 375 anys de presó. El fiscal José Perals va sol·licitar 62 anys i 6 mesos de presó per a un dels acusats i 50 anys de presó per a sis joves més implicats en la baralla. Per a una altra encausada, demana 12 anys i 6 mesos per amenaces terroristes.

