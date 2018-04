Nou hores de música en homenatge a Jordi Cuixart

Cartell de l'acte del 22 de maig Foto: Òmnium

Òmnium Cultural i l'entorn de Jordi Cuixart organitzen per aquest diumenge 22 d'abril una marató de gairebé nou hores de música i cultura a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Per ara han confirmat assistència una quarantena de músics, actors, periodistes i poetes en un acte que porta per títol "Cultura contra la repressió".El cartell, encara obert, compta amb Gossos, Brams, Animal, Gemma Humet, Roba Estesa i Quartet Mèlt, entre d'altres; i actors com David Selvas, Anna Sahun i Sílvia Bel, entre molts d'altres. La marató cultural és una iniciativa de la família de Cuixart i es durà a terme al Parc de la Ribera de Santa Perpètua, municipi natal del president d'Òmnium, just el dia que Cuixart farà 43 anys. De fet pretén ser un homenatge a Cuixart però també als dirigents empresonats i "a l'exili".

