El Ballet de Catalunya presenta la seva primera estrena mundial ​«Triple Bill»

El Ballet Nacional de Catalunya fa un pas de gegant i presenta el proper 28 d'abril la seva primera estrena mundial. Es tracta del muntatge "Triple Bill" que els prestigiosos coreògrafs Remi Wortmeyer i Katarzyna Kozielska han creat expressament per aquesta companyia catalana. S'inspira en el reconegut artista holandès Piet Mondrain, creador del neoplasticisme i buscador de l'art en estat pur.La proposta està integrada per tres peces que combinen l'estil neoclàssic amb el contemporani i destaca pel fet que els seus creadors s'han adaptat a les habilitats i personalitats dels ballarins per dissenyar-la. Els 21 integrants de la companyia, que va néixer ara fa sis mesos, assagen aquests dies al Centre Cultural Terrassa. La previsió és que l'espectacle pugui recórrer altres escenaris encara per determinar després d'estrenar-se a la capital vallesana."Triple Bill" combina la inspiració de Wortmeyer basada en el reconegut artista holandès Piet Mondrain, creador del neoplasticisme, i buscador de l'art en estat pur. Així mateix, ha dit que la música que l'acompanya és de Prokofiev, qui va viure a París en el moment que Mondrain, de forma que els dos van compartir espais, sons i pensaments. "M'ha inspirat molt poder treballar amb un grup de gent tan divers i jove, hi veig molta energia i moltes ganes de créixer i tirar endavant", ha assegurat el coreògraf dels Països Baixos.Per la seva banda la solista del Stuttgart Ballet, Katarzyna Kozielska, s'ha inspirat en el talent dels integrants del Ballet Nacional de Catalunya per dissenyar la seva coreografia. La coreografia incorpora la sensualitat i el ritme canviant del jazz, sense descuidar la presència de l'estètica clàssica.Finalment el tercer bloc, protagonitzat pel Ballet de Catalunya es divideix en dues parts: d'una banda, una peça protagonitzada per un dels joves ballarins i coreògraf resident de la companyia, Lorenzo Misuri. Per la seva banda, Leo Sorribes, presenta el seu Fast Avance, inspirat en el compositor Mason Bates, reconegut amb la Medalla Heinz per haver traslladat la orquestra a l'era digital amb la seva música. "Aquest espectacle és un pas endavant molt important pel Ballet Nacional de Catalunya, ja que és molt difícil que una companyia tan nova pugui comptar amb coreògrafs de tant prestigi que són professionals que estan seguint les noves tendències", explica el director de la formació, Leo Sorribes que afirma que les expectatives són molt elevades.

