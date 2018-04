Troben mort l'home de 51 anys desaparegut al riu Llobregat

NacióDigital que el tancament de les comportes del pantà de la Baells ha estat clau per localitzar el cos. "El fet que el cabal del riu s'hagués reduït gairebé a la meitat ha possibilitat el rastreig de la zona, a un quilòmetre i mig del centre de la població", ha explicat Vidal.



Segons fonts properes, la víctima era força coneguda a la població perquè col·laborava activament amb Creu Roja a la comarca. En el seu temps de lleure acostumava a sortir a passejar amb els seus dos gossos als voltants del riu Llobregat.

L'operatiu de recerca ha trobat el cos en una resclosa de la fàbrica de l'antiga colònia tèxtil de Cal Bassacs. Foto: Pilar Màrquez Ambròs L'alcalde del municipi, David Font, ha confirmat la notícia pocs minuts després que es trobés el cos. David Font ha indicat que els accessos a la llera del riu Llobregat es mantindran tancats a Gironella fins a nou avís i ha demanat "prudència" als veïns a l'hora de circular per zones properes, ja que el cabal d'aigua és molt important per les pluges dels últims dies.Segons fonts properes, la víctima era força coneguda a la població perquè col·laborava activament amb Creu Roja a la comarca. En el seu temps de lleure acostumava a sortir a passejar amb els seus dos gossos als voltants del riu Llobregat. Una recerca de més de 24 hores



Els Bombers de la Generalitat coordinaven des d'ahir la recerca de l'home de 51 anys i veí de Gironella que va desaparèixer al matí. Segons les informacions facilitades, l'home va sortir a primera hora a passejar amb els seus dos gossos i no va tornar al domicili familiar. El cabal del riu s'ha vist incrementat els darrers dies i l'aigua baixava amb molta força en el moment de la desaparició. La recerca de l'home desaparegut s'ha centrat, bàsicament aquest matí, en dos punts en què les unitats canines han trobat algun tipus de rastre. A la zona del nucli de Gironella, a l'alçada del Casal de la Gent Gran, i també a la palanca del pont de Viladomiu Vell.

VÍDEO Els equips aquàtics fan tasques de recerca al riu un cop ha baixat el cabal d'aigua, després que s'hagin tancat comportes a la Baells #Gironellahttps://t.co/nmU9FYB3D0 pic.twitter.com/Zqfbvm2N8k — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 16 d’abril de 2018



L'alcalde de Gironella, David Font, ha afirmat que aquest matí s'ha donat l'ordre de tancar comportes al pantà de la Baells per facilitar la tasca de les unitats subaquàtiques dels Bombers i els Mossos d'Esquadra. Així, la cerca s'ha pogut intensificat un cop que ha disminuït el cabal de l'aigua, pel tancament de les comportes. Un grup de 40 persones entre submarinistes, bombers, protecció civil, creu roja i voluntaris han realitzat la recerca a peu i dins del riu Llobregat, amb el suport d'un helicòpter de Bombers.



Els equips d'emergències han treballat a contrarellotge durant el matí, perquè el cabal del Llobregat era també molt elevat a la zona alta del Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no podia mantenir les comportes tancades de manera indefinida. El responsable de l'operatiu dels Bombers, Ramon Vidal, ha detallat que l'ACA els havia donat quatre hores de marge perquè els equips d'emergències poguessin treballar al curs fluvial al seu pas per Gironella. El cos s'ha trobat finalment en una resclosa prop de l'antiga fàbrica tèxtil de Cal Bassacs.



La recerca s'havia centrat des de l'inici al riu Llobregat i les zones properes, ja que un dels gossos va ser tret de l’aigua pels veïns al pas del curs fluvial per Gironella. Precisament va ser el rescat de l'animal el detonant de la mobilització, pels volts de dos quarts de dotze del migdia d'aquest diumenge. L'animal va ser trobat amb vida a una resclosa de la part sud de Gironella.

El dispositiu ha comptat amb la mobilització de dos helicòpters dels Bombers i de diverses unitats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), tant de la unitat de muntanya com de la subaquàtica. Així mateix, quatre dotacions terrestres adscrites a la Regió d’Emergències Centre (vehicles de comandament i reforç dels parcs voluntaris) han donat suport al desplegament.

Equips de recerca al riu Llobregat, aquest matí Foto: Pilar Màrquez Ambròs Tasques de coordinació dels equips d'emergència. Foto: Ramon Campos

