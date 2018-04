L'oposició força un ple monogràfic sobre la «degradació» de Ciutat Vella i els «narcopisos»

Obres en un punt de Ciutat Vella. Foto: Adrià Costa

Tots els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona tret de la CUP han forçat la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic per debatre la situació de Ciutat Vella i abordar els "narcopisos" . En aquest plenari l'oposició també ha acordat "reprovar" l'acció de govern d'Ada Colau en aquest districte. Aquesta és una proposta del PSC que tots els grups han acceptat i que el seu líder, Jaume Collboni, demana que serveixi per parlar de la "degradació" del districte i posar remei a la situació per evitar "tornar a una situació preolímpica". La resta de grups han coincidit en remarcar la falta d'inversions, sobretot al Raval. Des d'aquest dilluns, dia en què s'ha presentat la demanda del ple, l'alcaldessa té quinze dies per celebrar la sessió plenària.El socialista ha recordat que durant els mandats socialistes al consistori es va invertir "més de 1.300 milions d'euros per rehabilitar els barris de Ciutat Vella", dels quals només 500 venien de pressupostos municipals. D'aquesta manera, Collboni assegura que els alcaldes socialistes van aconseguir que la resta vinguessin de l'Estat i de la Unió Europea "per regenerar el barri".La presidenta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, no vol "que la situació estigmatitzi la ciutat" i ha concretat en els conflictes que es viuen al Raval amb el narcotràfic tenen lloc en un barri on s'"havia iniciat un procés de renovació i rehabilitació" però, per "la deixadesa municipal", s'ha frenat el progrés i han tornat a aflorar conflictes com el tràfic de la droga.Per altra banda, el portaveu del Grup Demòcrata (el PDECat), Jaume Ciurana, també ha anunciat que en la Comissió de Presidència el seu grup demanarà "explícitament" que l'alcaldessa de Barcelona "deixi de ser la responsable de l'àrea de seguretat" perquè Ciurana assegura que "no se'n surt". D'aquesta manera, Ciurana qualifica la situació de Ciutat Vella com un "fracàs" de les polítiques socials i de seguretat del govern de Colau.El PP també ha demanat la sortida de Colau com a responsable de seguretat i el president del grup municipal, Alberto Fernández Díaz, ha exigit a l'alcaldessa que "deixi de tenir al·lèrgia a la llei i a la seguretat" i reforci les actuacions policials als barris de Ciutat Vella per tal d'evitar que es prolonguin els conflictes a la via públic i el tràfic de drogues.Els grups polítics volen que durant el ple es fixi un pla de xoc, sobretot concentrat al Raval, on la situació és més tensa. El ple extraordinari sobre Ciutat Vella també anirà acompanyat de la convocatòria d'un ple de districte específicament per tal que els veïns puguin parlar i debatre de les solucions que proposen.

