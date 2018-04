Govern i alcaldes es concentraran al País Valencià per exigir més inversions a Rodalies

La conselleria valenciana d'Habitatge i Obres Públiques i alcaldes de 115 municipis es concentraran a les estacions de tren de València i Alacant per exigir al ministeri de Foment "uns serveis de Rodalies de qualitat tal i com quedava recollit en les previsions del Pla estatal de Rodalies". Així ho ha avançat el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, a través d'una nota de premsa enviada després de la reunió que ha mantingut amb dirigents municipals.Domingo ha remarcat la importància d'aquesta xarxa de transport que dona servei a més de 3,6 milions de valencians, dos de cada tres ciutadans, i ha avaluat "la falta de previsions que contempla el projecte de Pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018 amb l'objectiu de traslladar les propostes oportunes al ministeri de Foment".A més de la concentració anunciada, també s'ha reiterat la necessitat que Foment convoqui amb caràcter urgent i extraordinari la comissió de Seguiment del Pla de Rodalies que el mateix pla establia que es reunís cada sis mesos. "En aquesta comissió, traslladarem al ministeri les inquietuds i les preocupacions que hem compartit durant la reunió amb els municipis afectats per aconseguir avançar en la consecució d'uns serveis eficaços, moderns, amb més freqüència de pas i més segurs com van prometre amb el Pla de Rodalies ", ha informat el director general.En aquest sentit, Domingo ha remarcat que els PGE són "clarament insuficients per a la Comunitat Valenciana, ja que únicament s'han contemplat 50 milions el 2018 dels més de 1.400 milions previstos" i ha recordat que amb aquest escàs ritme inversor "caldrien com a mínim 29 anys per executar el pla anunciat per a nou anys". En aquest sentit, el director general ha reiterat que "cal incrementar la partida destinada a Rodalies per a aquest 2018 dotant amb almenys 133 MEUR addicionals fins a un total de 183 milions per a aquest exercici".

