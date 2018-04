El PDECat també reclama formar Govern: «No volem eleccions, no és el nostre escenari»

Maria Senserrich, en roda de premsa. Foto: PDEcat

Resposta del PDECat a les reflexions de Carles Puigdemont a l'entrevista concedida a TV3 , en la qual demanava "temps" per investir un candidat que permetés evitar eleccions. La portaveu de la formació, Maria Senserrich, ha assegurat aquest dilluns que al partit també volen defugir l'horitzó de repetició electoral. "No volem eleccions, no és el nostre escenari", ha detallat Senserrich.El PDECat, però, demana tenir en compte la situació de "no normalitat" que viu la política catalana. "Fa molts mesos que tenim necessitat de Govern. Però som conscients que hem de fer compatible la necessitat de Govern amb la circumstància de no normalitat que estem vivint", ha defensat en roda de premsa després de la reunió de l'executiva del partit.Senserrich ha donat suport a les paraules de Puigdemont: "Estem totalment d'acord amb el president". "Tenim un termini. Treballarem incansablement perquè es produeixi el Govern tenint en compte que els murs que s'aixequen a Madrid no els fem nosaltres", ha avisat la portaveu de la formació. "No hem aixecat el peu de l'accelerador però hem de ser conscients dels passos que hem de fer", ha insistit.El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) analitzarà amb Puigdemont aquest dimecres a Berlín els següents passos cap a la investidura. El president a l'exili va demanar aquest diumenge a l'independentisme buscar "fórmules" per fer possible la investidura, inclosa la reforma de la llei de la Presidència per facilitar una investidura a distància. "La modificació de la llei de la Presidència l'hem presentada nosaltres. És una manera més d'intentar saltar aquests murs que ens posen des de l'Estat espanyol. Nosaltres esgotarem totes les vies possibles per fer possible una investidura", ha afegit Senserrich.

