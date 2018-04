Joan Gaspart perd «l'hotel de Puigdemont» a Brussel·les

L'Hotel President Park de Brussel·les. Foto: Hotel President Park

El grup hoteler Husa, que presideix Joan Gaspart, ha perdut la propietat de l'Hotel President Park de Brussel·les, un edifici de quatre estrelles que havia utilitzat el president Carles Puigdemont per organitzar-hi diversos actes públics i encontres amb la premsa. Segons fonts empresarials de Barcelona, la notícia sobre l'hotel era esperada de feia temps. El President Park havia d'assumir unes fortes despeses que no han pogut ser satisfetes. Un fons inversor va fer-se amb el deute acumulat amb la banca i feia mesos que Gaspart hi negociava per convertir-se en llogater. Finalment, les negociacions no han fructificat.Que el president Puigdemont utilitzés l'hotel d'Husa a la capital belga com a espai de treball va provocar que des de grups d'extrema dreta es fes una crida al boicot contra la cadena hotelera. Fins i tot algú va especular amb què el nom de l'hotel era un homenatge al president de la Generalitat... Pero el cert és que els anuncis de boicot no han tingut cap impacte en la sort del President Park, que arrossegava una greu situació econòmica que no ha pogut ser resolta.L'edifici es troba en el bulevard Albert II de Brussel·les, en el centre de la ciutat, i disposa de 300 habitacions. Pertanyia a la cadena presidida per l'empresari hoteler i expresident del Barça des de l'any 1993. Puigdemont n'ha estat un client assidu des del passat mes de novembre, al llarg de la seva estada a la capital belga.

