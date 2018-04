Ramon Mirabet i Mishima, grans reclams del cartell del Sons Solers 2018

El cantant sitgetà Ramon Mirabet Foto: Adrià Costa

Ramon Mirabet, Mishima, Animal, Luthea Salom i Guillem Roma són els noms el cartell d’actuacions de la cinquena edició del Sons Solers Festival , que se celebrarà el 13 de juliol a Sant Pere de Ribes. El certamen serà un dels primers escenaris on Mirabet oferirà el seu nou disc, del qual ja ha publicat Magic, el seu primer senzill.Un altre dels grans atractius del festival serà la presència de Luthea Salom, una cantant barcelonina que ha viscut gran part de la seva vida a Canadà i Estats Units, autora de la banda sonora de la sèrie de TV3 Cites.“Volem consolidar la nostra aposta per un slow festival, és a dir, que fuig de massificacions”, afirma Jordi Bernet, director del festival. En aquesta línia, Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, ha celebrat l’aposta dels organitzadors per “un esdeveniment familiar i que posi en valor el nostre territori”.La finca de Mas Solers és un palau d’estil renaixentista català de finals del segle XIX va acollir l’antic Casino de Barcelona. Les entrades tenen un preu de 30 euros i es poden adquirir a la pàgina web del certamen ; els menors de 12 anys tenen l’accés gratuït.

