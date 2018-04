L'advocat de Serret i Comín analitza les conseqüències de les paraules de Montoro sobre l'1-O

La cooperación jurídica internacional se sustenta en la confianza mutua ¿se hará una reunión en La Haya para informar a las autoridades alemanas, belgas o escocesas de lo declarado por Montoro? — Gonzalo Boye (@boye_g) 16 d’abril de 2018

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha garantit que l'1 d'octubre no es va pagar amb diners públics. En una entrevista a El Mundo , Montoro assegura que cap euro dels ciutadans espanyols va servir per finançar el referèndum. "No sé com es va pagar, però no va ser amb diners públics", expressa en la conversa amb el rotatiu.Un cop feta aquesta declaració, l'advocat que defensa Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, s'ha preguntat si aquesta declaració serà compartida a La Haia. "La cooperació jurídica internacional se sustenta en al confiança mútua, es farà una reunió per informar les autoritats alemanyes, belgues o escoceses del que ha declarat Montoro?", ha escrit en una piulada.Aquest, però, no ha estat l'únic tuit que ha fet Boye. Mitjançant un fil, ha criticat que el jutge Llarena segueixi el processament i emeti euroordres tot i saber que la Guàrdia Civil va fer uns "informes especulatius". "Els pagaments imputats per Llaerna no es produir i això ho sap Montoro, ho sap la intervenció i ho sap tothom... per què segueixen constant en l'auto de processament i en les euroordres", ha apuntat.