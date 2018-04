Treballadors del Diplocat demanen al nou Govern que reobri l'organisme liquidat pel 155

L'assemblea de treballadors del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) han demanat aquest dilluns al nou Govern que reobri l'organisme quan se superi la intervenció de l'Estat. L'ens encarregat de la diplomàcia pública catalana va tancar les portes divendres, d'acord amb l'aplicació de l'article 155 dissenyat per la Moncloa. En el comunicat fet públic aquest dilluns, els empleats reclamen al nou executiu català que reverteixi el tancament i que "torni a crear el Diplocat o una entitat similar". "Ha demostrat amb escreix ser una eina d'internacionalització dels valors i les potencialitats del país útil i eficaç", han defensat els treblladors en la nota conjunta.La plantilla que integrava el Diplocat nega que sigui una entitat partidària de la independència, i assegura que la seva funció sempre va ser "vetllar per la imatge i el prestigi de Catalunya i les seves institucions, entitats i actius a tot el món". Els treballadors argumenten, per exemple, que en els actes que van organitzar sobre el procés sobiranista sempre van convidar totes les posicions polítiques fins al punt que, en ocasions, es van crear taules de debat en les quals "la majoria era clarament contraria a la secessió".Els empleats del Diplocat acusen el govern espanyol d'exercir pràctiques pròpies de "règims autoritaris" i interpreten que ha liquidat el Diplocat per fer una diplomàcia que s'escapa dels circuits tradicionals controlats per la xarxa d'ambaixades i consolats espanyols. "El Diplocat és legal i legítim. L'article 155 no habilita l'Estat a dissoldre organismes autonòmics, ja que les mesures han de ser temporals i no definitives", conclouen.

