ERC replica a Puigdemont que «cal fer un Govern el més ràpid possible»

Marta Vilalta, en roda de premsa, aquest dilluns. Foto: ERC

ERC valora positivament que Carles Puigdemont, en l'entrevista de diumenge a TV3 , rebutgés la idoneïtat d'anar a noves eleccions, però no combrega amb la crida a la calma per fer Govern i, per això, demana que es desencalli ràpid aquesta qüestió. "Estem molt d'acord amb el que va dir que cal evitar noves eleccions, no les vol ningú", ha aplaudit la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, però ha matisat que "cal fer el més ràpid possible un Govern per fer efectiu aquest mandat del 21-D".En aquest sentit, ha coincidit que "ningú no vol anar a eleccions" i, per això, ha reclamat que "no cal esgotar els terminis". "Fer Govern és necessari i urgent, som més febles sense Govern", ha insistit, apel·lant a la carta del líder del partit, Oriol Junqueras , llegida a l'acte celebrat dissabte, sense concretar quan es podria resoldre aquesta qüestió ni què ho impedeix. Ha deixat clar, però, que, quan es plantegi "una investidura efectiva" per part de JxCat, aquesta comptarà amb els suports republicans.Sigui com sigui, ha asseverat que investir un president i formar Govern permet "recuperar les institucions, defensar la ciutadania d'aquest país i que no segueixi governant Soraya Sáenz de Santamaría i Enric Millo". Un escenari que no passaria per renunciar a la carta Puigdemont, ja que Vilalta ha apuntat que escollir un president permet també "seguir treballant en aquells escenaris favorables pel país", ja que ha recordat que la reforma de la llei de la presidència per permetre la investidura a distància "segueix el seu curs parlamentari". "Ningú creu que sense Govern podem estar millor", ha asseverat.Replicant a la CUP, que es queixa que no ha aconseguit reunir-se amb JxCat i ERC, la portaveu del partit ha afirmat que aquest està "disposat a tots els contactes tan aviat com es pugui" i, en aquest sentit, ha exposat que "dijous ja hi va haver contactes, però el cap de setmana ha estat intens".Quant a la proposta de Puigdemont de conformar llistes unitàries a les municipals, Vilalta no s'hi ha volgut mullar i s'ha limitat a apuntar que "s'està treballant poble a poble, territori a territori, per aconseguir el màxim nombre d'ajuntaments republicans". Uns comicis als quals li dona importància perquè han de permetre "que el país, des de la seva base, demostri aquest suport al projecte de la República".Finalment, la dirigent d'ERC ha aplaudit la massiva manifestació de diumenge : "Ho hem tornat a fer i demostrar, l'esperit del 3-O va tornar a sortir als carrers". Ho va fer, a més, amb una "imatge de transversalitat en què es va fer central un crit de llibertat", per la qual ha fet un "especial agraïment als sindicats". Una marxa "massiva, plural i transversal que ha de seguir sent reflex d'aquest front democràtic ampli pels drets i les llibertats", ja que "volen carregar-se el projecte independentista i ho volen fer carregant-se la democràcia, i va quedar clar que la ciutadania d'aquest país no ho permetrà".

