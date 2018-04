Albiol ataca TV3 després de l'entrevista a Puigdemont: «Els mitjans públics estan desbocats»

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat durament l'entrevista de TV3 a Carles Puigdemont. Ha anunciat que el seu partit ha presentat una proposta de resolució al Parlament en què demana que es constitueixi de manera immediata la comissió de control de la Corporació perquè "tant TV3 com Catalunya Ràdio estan desbocades i no representen el que ha de ser un mitjà públic de comunicació". Albiol ha titllat de "publireportatge" l'entrevista feta al president a l'exili.Albiol ha aprofitat per criticar Albert Rivera per proposar aquest dilluns una ampliació del 155 per intervenir els mitjans públics catalans i que el Senat els controli si no ho fa el Parlament, quan en el moment d'aplicar l'article 155, només el PP defensava actuar sobre els mitjans. Dins de la competició amb Cs per veure qui és més dur amb els mitjans públics catalans, Albiol ha recordat que si el 155 no va incloure intervenir TV3 va ser "perquè el PSOE s'hi va oposar, amb el suport de Ciutadans". "A quin Rivera ens hem de creure?", s'ha preguntat el líder dels populars catalans. Albiol ha entrat en competició amb Rivera per veure qui és més dur amb TV3.Sobre el contingut de l'entrevista al president, ha sostingut que "Carles Puigdemont vol ser substituït per Carles Puigdemont" i ja no és només un problema per Catalunya, sinó també pels independentistes". Ha titllat el president a l'exili de viure en una "realitat paral·lela" i de sentir-se "un messies".Sobre la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona per demanar la llibertat dels presos, Albiol ha admès que "hi havia molta gent", però ha afirmat que "cada vegada mobilitzen menys i cada cop més radicalitzats". Ha acusat els sindicats CCOO i UGT de servir de comparses a l'independentisme.

