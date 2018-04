El jutge italià allibera el vaixell de Proactiva Open Arms

El vaixell de Proactiva Open Arms Foto: Europa Press

El jutge instructor de la població siciliana de Ragusa (Itàlia), Giovanni Giampiccolo, ha invalidat l’ordre de segret que pesava sobre el vaixell de rescat de l’ONG Proactiva Open Arms, fet que permetrà que el remolcador i els seus voluntaris puguin tornar a salvar vides al Mediterrani. Així ho ha confirmat l’advocada de l’ONG, Rosa Emanuela Lo Faro. “El jutge ha disposat l’alliberament del vaixell. Estem molt feliços”, ha apuntat.La retenció de l’embarcació es va produir el passat 18 de març al port de Pozzallo, a l’illa de Sicília, després de rescatar 218 immigrants que es trobaven a la deriva del mar. Llavors, la justícia italiana va obrir diligències contra la cap de la missió, Anabel Montes, el capità, Mark Reig i un responsable de l’organització als quals acusava d’afavorir la immigració clandestina.L'impulsor de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va alertar que la immobilització del vaixell de l'ONG a Itàlia acusat de fomentar la immigració irregular creava un "forat negre" al Mediterrani. "És el que ells volen, que no sapiguem què passa", va afirmar Camps en roda de premsa preguntat per les conseqüències humanitàries de la confiscació de l'embarcació per part de la justícia italiana.

