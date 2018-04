Junqueras defensa davant Llarena que no es va destinar «ni un euro» a l'1-O

La declaració indagatòria del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras davant el Tribunal Suprem ha defensat el dret a l'autodeterminació i que convocar un referèndum no és delicte. Ho ha dit en resposta a les preguntes del seu advocat, Andreu van der Eynde, mentre que s'ha negat a respondre a la resta de parts.Junqueras ha assegurat que no s'ha destinat "ni un cèntim" a l'organització de l'1-O i també s'ha referit a la violència policial d'aquell dia. Ha recordat que va ser "intolerable" i ha defensat que mai va "ni promoure, ni tolerar, ni assumir com a possible" cap acció violenta des del Govern.En aquesta línia, ha emmarcat en la política el conflicte català i ha dit que sempre s'hauria d'haver defensat des d'aquest àmbit, i no portar-lo davant els jutges "ni molt menys criminalitzar-lo". "Defensar la independència i promoure-la és plenament legal", ha sentenciat.Junqueras també ha negat la malversació i ha assegurat que no s'ha destinat ni un "cèntim" a l'organització del referèndum. Sobre l'1-O, ha dit que era una votació massiva que no es podia reprimir per la força i, per això, ha criticat la violència exercida pels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Segons aquestes fonts, hauria dit que és "inadmissible".També ha exposat queixes sobre el procediment judicial, i ha al·legat que no hauria d'estar jutjant al Suprem sinó al TSJC per poder tenir així l'opció que la seva sentència pugui estar revisada per un estament superior. A més, ha expressat les dificultats que té per preparar des de la presó la seva estratègia de defensa.Una altra de les queixes del vicepresident destituït expressada davant Llarena ha estat que el procés judicial vol anular un moviment polític i que està retallant drets polítics. En conseqüència de tot plegat, ha expressat que no considera que el seu processament s'ajusti a la legalitat.

