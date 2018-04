Colau incrementarà el control públic del servei de neteja però descarta municipalitzar-lo

Recollida del vidre a Ciutat Vella. Foto: Adrià Costa

Contenidors de reciclatge de Barcelona. Foto: Adrià Costa

La neteja i la recollida d'escombraries és el servei que costa més diners a l'Ajuntament de Barcelona, i el seguiran prestant empreses externes. La tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, ha descartat aquest dilluns la municipalització d'aquest servei, però ha reivindicat que en el nou contracte de la neteja que es comença a tramitar ara s'incrementarà el control públic. Es pretén evitar que es repeteixin irregularitats com les detectades en aquest mandat per serveis no prestats en la recollida d'escombraries per part de la companyia Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) FCC està en el punt de mira del consistori per un presumpte frau en el servei i, si bé la Fiscalia ha arxivat una de les denúncies de l'Ajuntament, aquest segueix amb la tramitació administrativa de les sancions per les irregularitats acreditades. Li va imposar a l'empresa una multa de 7 milions d'euros, però la companyia va recórrer. La sanció era per compensar els serveis no prestats i pels danys i perjudicis que va causar en barrejar tones d'envasos recollits selectivament amb altres residus.El nou contracte de la neteja s'eleva a 307 milions d'euros anuals, i entrarà en vigor l'1 de novembre del 2019 per un període de vuit anys, i dos més prorrogables. La principal novetat és que es canviaran tots els contenidors per fer-los intel·ligents, amb una doble finalitat: controlar-los contínuament i determinar quan estan plens, i premiar els barcelonins que separin bé les escombraries i utilitzin cada contenidor com toca. Es mantindran els cinc tipus d'ara: el blau del paper, el verd del vidre, el groc dels envasos, el marró de l'orgànica i el gris per a la resta, o sigui, allò que no s'inclou en els altres quatre.L'increment del pes públic de l'Ajuntament en tots els àmbits on sigui possible és un dels camps de batalla del govern d'Ada Colau. Pel que fa a la neteja, Sanz ha explicat va ser un dels àmbits que van analitzar, i "tots els estudis desaconsellen que l'administració pugui desenvolupar aquesta proposta d'entrada de forma fàcil". Ho ha justificat pel fet que el servei aglutina 4.000 treballadors que caldria internalitzar, pel "volum econòmic" del contracte i pel fet que caldria "encavalcar" la gestió pública i la privada durant un parell d'anys.La diferència substancial amb el contracte vigent és que fins ara la neteja era una concessió, i amb el nou passarà a ser un contracte de serveis, cosa que obliga a ampliar el control directe de l'Ajuntament sobre la prestació del servei, ha detallat el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno. Segons Sanz, hi haurà més treballadors públics destinats a les tasques de control i inspecció. "El que fem és enfortir-nos com a ciutat perquè el que ha passat i comprovat que ha passat en els darrers mesos no pugui tornar a passar", ha subratllat la tinent d'alcalde.Ha detallat que no poden excloure empreses com FCC de la licitació del nou contracte, que primer s'ha d'aprovar a l'Ajuntament, cosa que només podria passar si hi hagués alguna sentència judicial ferma. "Si en el moment de l'adjudicació hi ha alguna sentència ferma, l'Ajuntament serà absolutament contundent", ha assegurat, donant a entendre que l'exclourien del procés per atorgar el contracte.

