Els «comuns» urgeixen a formar Govern perquè el rellotge «corre per a la gent»

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, en roda de premsa aquest dilluns Foto: Sara González

Si bé Carles Puigdemont va demanar aquest diumenge a la nit "temps" per investir un candidat que eviti una nova convocatòria electoral, els "comuns" demanen que no s'esperi fins al darrer moment. "Per a alguns sembla que el rellotge no corre, però per a la gent sí", ha dit aquest dilluns la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, que ha advertit que, a més de la regressió en drets i llibertats, Catalunya també segueix patint un retrocés en drets socials.El partit liderat per Xavier Domènech sosté que "l'excepcionalitat" per la qual passen les institucions catalanes, intervingudes per l'aplicació del 155, fa "necessària" la conformació d'un Govern que fixi el rumb i els objectius de la legislatura. Alamany ha insistit, com ja ha fet en les darreres setmanes, que s'ha parlat molt "del qui" però no del "què i del com". "Ahir no es va parlar dels objectius de la legislatura ni del futur de Catalunya davant l'eventual conformació de Govern. Estem preocupats pel rumb i portem massa temps en debats estèrils sobre el qui", ha argumentat.De fet, la reivindicació de formar Govern amb caràcter "urgent" coincideix amb la petició que aquest diumenge va fer l'Espai Democràcia i Convivència en el manifest que es va llegir durant la mobilització per reclamar la llibertat dels presos polítics i denunciar la regressió en drets i llibertats. Alamany ha elogiat la manifestació d'aquest diumenge i ha subratllat la capacitat dels promotors d'"arrossegar grans majories en un espai transversal".Els "comuns" ja van instar el PSC a "repensar" la seva negativa a assistir a la manifestació. Malgrat tot, el partit liderat per Miquel Iceta va rebutjar participar-hi. "Ho veiem, com molts dels seus votants, amb absoluta perplexitat", ha dit Alamany, que ha afegit que diumenge es defensava una cosa que és "de sentit comú", i és que amb la judicialització del conflicte i posant gent a la presó no s'està "més a prop de la solució".

