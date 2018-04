Busquen un home desaparegut a la desembocadura de l'Ebre

Retornan base por falta de visibilidad helimer 202 y guardamar Calíope tras intensa búsqueda en el mar de pescador #Deltebre desaparecido. Participaron por tierra patrullas de Policía Local @emergenciescat @CreuRojaTGN y @mossos. Se reanudará mañana con la primera luz del día. — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 15 d’abril de 2018

Amplio operativo de búsqueda con medios marítimos, aéreos y terrestres de un pescador, de origen senegalés, a bordo de la embarcación Anais, de 5 metros de eslora. La zona de búsqueda abarca desde el #Riumar hasta la desembocadura, y la zona exterior del Delta del Ebro — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 16 d’abril de 2018

Salvament Marítim amb la col·laboració de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Deltebre i Creu Roja, participen en la recerca d'un pescador per la zona de la desembocadura de l'Ebre del qual no se'n sap res des d'ahir diumenge.L'home, un jove senegalés de 32 anys, va sortir a recollir les xarxes ahir a les 8 del matí amb una barca de 5 metres d'eslora. Sobre les 4 de la tarda, quan es va constatar que no tornava, es va avisar Salvament Marítim, que van iniciar la seva recerca. Ahir, ben entrada la nit, es van haver d'aturar l'operatiu:Aquest dilluns a primera hora les tasques s'han reprès per terra, mar i aire. Salvament ha mobilitzat les embarcacions Salvamar Achernar i Formalhaut, així com l'helicòpter Helimer 202, que s'encarreguen de la recerca a la zona exterior del Delta. La Creu Roja també ha enviat una embarcació. Mentre que per terra hi treballen, Bombers i Mossos.Els cossos d'emergències estan rastrejant la desembocadura i zones properes per mar i aire. La zona de recerca abasta des de Riumar i fins a la desembocadura. Per terra també s'està revisant el tram final del riu. En l'operatiu hi col·laboren també voluntaris de la Confraria de Deltebre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)