La foto de les dues reines que ha sacsejat el debat dels presos polítics

Por fin: dos reinas unidas por una causa: La libertad de ¿los presos políticos? o de ¿los políticos presos?

Con humor #DesdeElClaustro https://t.co/lrA3GI7d8Z pic.twitter.com/k6qxJVSRrD — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 15 d’abril de 2018

Por fin: descubrimos tu identidad secreta...



Con humor... pic.twitter.com/rXLF9wvt9s — tess (@_tess_40) 15 d’abril de 2018

SOR BRUJA, Ya le gustaría tener a Vd. los valores morales y éticos que tiene Dª Sofia. Usted es una simple bocachancla e impostora. Usted es el mismo demonio. — pilar (@mpilarita4121) 15 d’abril de 2018

el habito no hace a la monja — ARMADILLO_ESCUDO (@armadilloescudo) 16 d’abril de 2018

Sor republicana: Si es usted incapaz de respetar a la reina madre del país que la acoge, no espere usted respeto de los españoles monárquicos.

El respeto se gana. — Beno Antón IIÑII (@contraindepe) 16 d’abril de 2018

¿Reina madre? ¿Respeto? Espera que me descojono. — Joanca ⭐ CATALAN CITIZEN (@kavisvaski) 16 d’abril de 2018

Eres un AMOR con mucho HUMOR 💛💛😘😘😘😂😂💕💕💕 — Neus anglès virgili (@angles_neus) 15 d’abril de 2018

Sor Lucia en su salsa..Como siempre..💃 — graciela ana (@jahlioanaAna) 16 d’abril de 2018

Borbones lo tienen todo y NOOS roban.

Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un Borbón entrar en el reino de Dios. — Mikael Yellnikoff 🎗 (@YelnikoffMikael) 16 d’abril de 2018

Como buen borbón es lo decidirá "El Preparao" que pa eso no sólo és el cabeza familia sino que encima es el rey — Charlio 🎗️ (@carvano113) 15 d’abril de 2018

El humor está bien, pero cuando vives en un lugar dividido y procedes de otro pais, no es gracioso que se hagan chistes...es mejor callar y respetar. El amarillo lo adoptaron los afectados por espina bífida y luego los separatistas. — M C Cueves #Misión (@xelocueves) 15 d’abril de 2018

La polifacètica Sor Lucía Caram ha esvalotat internet, amb una foto on ha vinculat les dues reines, Sofia i Letícia, amb els presos polítics. Ho ha fet amb humor, amb el seu estil particular.La monja ha publicat un tuit on hi apareixen les dues reines amb una banda groga de l'àguila asteca, que lluïen en una gala com a distinció al president mexicà. Sor Lucía Caram, però, ho ha relacionat amb les presos polítics, amb el color groc que fan servir els seus detractors, acompanyant-ho amb el següent text: “Per fi, dues reines unides per una causa: la llibertat dels ¿presos polítics?, o dels ¿polítics presos?". I aquí ho ha deixat.La monja ha penjat el post a Twitter i al seu Instagram . El ressò ha estat important i ha rebut comentaris de tota mena: crítiques, alabances i molt gent que s'ho pren com una simple broma. A sota, podeu llegir algunes de les reaccions a Twitter.La broma es produeix un parell de setmanes després de la picabaralla entre les dues reines a la sortida de la missa de la catedral de Palma.

