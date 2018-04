Àngel Ros vol reactivar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern pel 2026

Àngel Ros. Foto: Adrià Costa

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, vol que Catalunya aspiri a acollir els Jocs Olímpics d’hivern l’any 2026. El paer en cap asegura que veu amb bons ulls una candidatura liderada per Barcelona i en la qual la ciutat de Lleida hi tingui un paper destacat.Ros creu que diverses instal·lacions de la ciutat poden acollir competicions, una possibilitat que ja ha comunicat al secretari general de l’esport de la Generalitat, Gerard Figueras. Per Ros, la iniciativa dels Jocs d’Hivern passa per incloure necessàriament l’estació de Baqueira Beret i les altres estacions lleidatanes.Ros ha tingut la idea al cap des de fa anys, i fa dos anys va apostar per una candidatura de Lleida i Aragó després que l’alcadessa de Barcelona, Ada Colau, rebutgés presentar-se al 2026.

