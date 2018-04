Junqueras, Sànchez i Cuixart arriben al Suprem perquè el jutge els comuniqui de què els processa

Rull i Turull, abans d'entrar al Tribunal Suprem Foto: ACN

Nova cita als tribunals dels processats en la causa general contra l'independentisme. El Tribunal Suprem ha obert les portes aquest dilluns a alguns dels investigats per l' 1-O i per la proclamació d'independència al Parlament . El primer en declarar a les deu del matí ha estat el vicepresident Oriol Junqueras. A continuació, ho fan els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.En aquestes vistes, que habitualment són breus, el jutge els comunicarà formalment que els processa per rebel·lió (en el cas de Junqueras, també per malversació). Tot i que no es tracta de cap declaració per revisar la seva situació personal i tampoc està concebut com un interrogatori, els lletrats aprofitaran per fer preguntes als seus clients. A l'entrada del Suprem, per tant, ja han reconegut que no esperen que la vista sigui breu.Pablo Llarena es tornarà a veure les cares amb els presos polítics catalans, a qui ha citat consecutivament de dilluns a dimecres. S'espera que sigui durant aquesta trobada quan es faci el que s'anomena una declaració indagatòria i s'informi directament dels delictes als acusats, malgrat que la interlocutòria de processament ja es va fer pública fa unes setmanes. Aquest és l'últim pas que realitza el jutge abans d'enviar a judici -possiblement abans que acabi l'any- els acusats. Durant la declaració, el magistrat oferirà l'oportunitat als presos polítics de defensar la seva postura o aportar més proves.Dimarts serà el torn de Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, mentre que el 18 d'abril hauran de passar pel Suprem -a la mateixa hora- Jordi Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Els nou processats es troben, actualment, en situació de presó provisional perquè Llarena considera que hi ha risc de fuga i de reiteració delictiva.Segons ja va informar el jutge en la interlocutòria de processament, s'acusa Junqueras, Forn, Turull, Rull, Bassa i Romeva de rebel·lió i malversació per participar i idear mecanismes per avançar cap a la independència, mentre que a Sànchez i Cuixart se'ls processa per rebel·lió, per fer servir el seu caràcter públic com a element mobilitzador de la ciutadania durant els dies previs al referèndum. En aquest sentit, també se'ls atribueix la responsabilitat de les concentracions del 20 de setembre.Aquest matí, l'excúpula dels Mossos d'Esquadra ha passat per l'Audiència Nacional . Allà, la jutgessa Lamela ha comunicat formalment al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la seva intendent, Teresa Laplana, l’exdirector dels Mossos Pere Soler, i l’exsecretari d’Interior César Puig, la interlocutòria del seu processament per suposats delictes de sedició pels fets dels dies 20 i 21 de setembre i per l’operatiu de l’1-O.Ha estat un procediment breu, de menys de 30 minuts, on Trapero, Soler i Puig han assistit presencialment a l’Audiència Nacional acompanyats dels seus advocats per rebre la interlocutòria, mentre que Laplana ho ha fet per videoconferència.

