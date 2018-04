Deu obres il·lustrades per aquest Sant Jordi

Sant Jordi és la jornada dels lectors. Però, què fas si no ets un devora-llibres de pedra picada? O què fas si el que vols és delectar-te la vista al mateix temps que gaudeixes d'una bona lectura? Aquesta tria és per a tots aquells qui busquin llibres especials, atractius, singulars, amb un bon text, però també bones il·lustracions.Un luxe de llibre, acurat i bellíssim. Un volum que recull els paratges màgics de la nostra geografia, i que demostra que la realitat no és el que els sentits ens inviten a creure. I que també deixar clar que els paratges de llegenda catalans són també una manera poètica d’entendre’ns.Agnès Marquès posa en paper les experiències viscudes i sentides al programa La gent normal, un dels darrers èxits de la televisió pública catalana. Textos breus, concisos i poètics que recullen unes experiències singulars, intenses i intransferibles, acompanyats d'obres dels millors il·lustradors joves del país.Roser Capdevila ens ofereix un retrat esplèndid de la vida quotidiana durant el primer franquisme: manies, aficions i rutines familiars, l’educació de les noies i la grisor de l'escola, amb la religió tan present arreu. Dibuixos marca de la casa amb textos que transformen els records particulars en vivències universals.Una obra d'art que rebenta totes les convencions establertes. Una explosió de transgressió, lucidesa, impertinència i d'anàlisi afinada situada ben lluny de la centralitat i del camí rectilini de l'oficialitat. I un autor que posa el llistó molt alt a les cròniques –humorístiques, o no– d'un dels moments més excepcionals de la història recent.Bonet i Saraiba uneixen esforços i talent per fer aquest llibre-homenatge a Roberto Bolaño, un dels clàssics moderns imperdibles de la literatura. Un llibre per degustar, per gaudir, per meravellar-se, per reflexionar i que fa venir ganes de llegir i de saber.Una obra "preciosament il·lustrada" – com qualifica la filla de l'autor –, que és una boníssima porta d'entrada per al nou lector de Pedrolo, en l'any del seu centenari. Un jove de pantalons estrafolaris fa hores que dona voltes a una illa de cases sense cap objectiu aparent. I tot l'univers que conté aquesta premissa.Una nova i fascinant selecció dels dibuixos del gran Glen Baxter, un talent que fa divertida l'anormalitat i que aconsegueix retratar la familiaritat dels moments més absurds. Cowboys solitaris, art modern, aventures i fruites. Imperdible.El manual indicat per a l'individu cultural modern. Un llibre que explica com les ruptures, el despit o el desig poden convertir-se en obres d'art. Il·lustracions i textos que eleven l'esperit, que il·luminen i que escalfen, en una manera d'entendre l'art com un element clau a l'hora de superar el dolor.Una deliciosa enciclopèdia visual dedicada a les plantes i flors. El llibre manté la vivesa i l’humor propis de l'autora, augmentat per una composició ben original de múltiples escenaris naturals, on la il·lustradora inclou alguns dels personatges de la seva fauna particular.Un assaig il·lustrat sobre la història de l'home i de la humanitat. Una novel·la gràfica on Miguel Brieva torna a demostrar la seva gran capacitat com a il·lustrador i com a examinador de la civilització, sense deixar el sentit crític i el desvetllament de consciències.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)