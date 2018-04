L'ANC demana un acord per a la investidura que no impliqui un «Govern agenollat»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat un acord per a la investidura que no impliqui la confecció d'un "Govern agenollat". En una entrevista a TV3 l'endemà de la massiva manifestació en defensa dels presos polítics , Paluzie ha reclamat que l'entitat no vol la formació d'un executiu a "qualsevol preu". En aquest sentit, ha recordat que la candidatura de Carles Pugdemont "no ha quedat descartada en absolut". És la lectura que ha fet de les reflexions del president a l'exili aquest diumenge a la televisió pública Per fer efectiva la investidura de Puigdemont resulta imprescindible la reforma de la llei de la Presidència per permetre una elecció a distància. La presidenta de l'ANC ha insistit en aquesta via. "És importantíssim l'embat democràtic i respectar el resultat de les eleccions", ha exposat, conscient de les conseqüències que implica la via Puigdemont. "Amb la deriva autoritària de l'Estat, el risc zero de nous presos no existeix", ha raonat.Paluzie també ha fixat els objectius de l'entitat per fer realitat el motiu fundacional de l'Assemblea, la independència de Catalunya. "No som un partit polític, però com que tenim un objectiu polític, farem pressió als partits", ha detallat. També ha argumentat que cal enfortir la societat civil i atendre "les coses que no han funcionat" en els darrers mesos per poder assolir l'estat propi. Per això, ha instat a treballar fins que s'obri una "finestra d'oportunitat per aconseguir la República catalana".Paluzie també s'ha pronunciat sobre les noves citacions al Suprem i l'Audiència Nacional dels presos polítics i l'excúpula de la policia catalana. La presidenta de l'ANC s'ha referit específicament a Josep Lluís Trapero i els seus col·laboradors al capdavant dels Mossos: ha considerat "pervers" que una policia que va aplicar la llei estigui encausada i ha subratllat que aquest fet demostra l'"ànim venjatiu" i la "voluntat d'humiliació" de l'Estat.

